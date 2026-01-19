Necip Memili diziden ayrılıyor mu, Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrıldı mı?

Başrol değişikliği dedikodularıyla sarsılan Eşref Rüya projesinde, Necip Memili'nin dijital ayak izlerini silmesi kriz iddialarını daha da alevlendirdi. Ünlü oyuncunun Instagram profilinde yaptığı bu radikal temizlik, izleyiciler tarafından diziden ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Peki, Necip Memili gerçekten kadroya veda mı ediyor yoksa bu durum farklı bir gelişmenin habercisi mi? İşte sevilen oyuncunun akıbetine dair merak edilen tüm detaylar...

NECİP MEMİLİ EŞREF RÜYA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Sosyal medya hesabından yaptığı hamlelerle kafaları karıştıran Necip Memili, hayranlarını rahatlatan haberi verdi. Yaşanan belirsizliğin ardından sessizliğini bozan Memili, diziden ayrılmayacağını kesin bir dille ifade etti. Ünlü oyuncu, "Diziyi niye bırakayım, imkanı var mı? Teknik arızalarım gelir, gider arada benim. İkizler burcuyum ben. Beni bir 5 dakika salın bak gör sonra" diyerek durumu espriyle karışık bir şekilde açıkladı.

EŞREF RÜYA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Zaman zaman reytingler veya set arkasındaki gelişmelere bağlı olarak gündeme gelen "Eşref Rüya bitiyor" iddiaları izleyicilerde endişe yaratmıştı. Her ne kadar son dönemdeki bazı gelişmeler bu söylentileri destekler nitelikte görünse de, projenin şu an için final yapması beklenmiyor. Dizinin planlandığı şekilde yayın hayatına devam edeceği öngörülüyor.