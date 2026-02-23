Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Necati Tosuner, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tosuner, sadece öykü ve romanlarıyla değil, hayatındaki zorlukları eserlerine taşımasıyla da edebiyat dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Peki, Necati Tosuner kimdir? Necati Tosuner neden öldü, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimzide.

NECATİ TOSUNER KİMDİR?

Necati Tosuner, 18 Haziran 1944'te Ankara'da doğmuş, Türk edebiyatının önemli öykü ve roman yazarlarından biridir. Tam adı Osman Necati Tosuner olan yazar, çocuk yaşta geçirdiği bir kaza sonucu sırtında kambur oluşmasıyla hayatının önemli bir yönünü edebiyatına taşımıştır. Bu fiziksel sakatlık, onun eserlerinde sıkça işlenen bir tema haline gelmiş ve "küçük insanların" yaşadığı bunalımların derinlemesine aktarılmasına zemin hazırlamıştır.

Tosuner, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne kayıt olmuş ancak eğitimini yarıda bırakmıştır. Eğitim hayatındaki bu kesinti, onun edebi üretkenliğine ve içe dönük bir yazar kişiliği geliştirmesine katkı sağlamıştır.

NECATİ TOSUNER ESERLERİ

Necati Tosuner özellikle öykü alanında güçlü bir etki bırakmıştır. İlk eserlerinde çevresindeki sıradan insanların hayatlarını mizahi bir üslupla anlatırken, sonraki dönem öykülerinde daha içe dönük, bireyin ruhsal ve fiziksel bunalımlarını konu alan bir yaklaşım benimsemiştir. Tosuner, bir soruşturmada öykücülük anlayışını şöyle özetlemiştir: "Benim için dert yanma işi olmuştur öykü anlatmak."

Onun hemen bütün öykülerinde, fiziksel sakatlığı olan karakterlerin yaşadığı yalnızlık ve içsel çatışmalar ön plana çıkar. Bu yönüyle Türk edebiyatında kendine özgü bir yer edinmiştir.

ÖDÜLLERİ

Necati Tosuner'in edebiyat dünyasında kazandığı ödüller şunlardır:

1970 TRT Sanat Ödülleri Başarı Ödülü ("İki Gün")

1978 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü (Sancı... Sancı...)

1997 Haldun Taner Öykü Ödülü ("Armağan")

1999 Sait Faik Hikâye Armağanı (Güneş Giderken)

2008 Attilâ İlhan Roman Ödülü (Kasırganın Gözü)

2011 Türkân Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Arda'nın Derdi Ne?)

2014 Ebubekir Hazım Tepeyran Roman Ödülü (Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı!)

2023 Yunus Nadi Öykü Ödülü (Salgında Öyküler)

Bu ödüller, Tosuner'in Türk edebiyatında öykü ve roman alanındaki etkisini gözler önüne sermektedir.

ÖYKÜLERİ

Özgürlük Masalı (1965)

Çıkmazda (1969)

Kambur (1972)

Sisli (1977)

Necati Tosuner Sokağı (1983)

Çılgınsı (1990)

Kambur ve Öncesi (1994)

Sisli ve Sonrası (1996)

Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi (1997)

Güneş Giderken (1998)

Yakamoz Avına Çıkmak (2007)

Kasırganın Gözü (2008)

Salgında Öyküler (2022)

ROMANLARI

Sancı... Sancı... (1977)

Yalnızlıktan Devren Kiralık (2000)

Bana Sen Söyle (2002)

Dur Bakalım Petek (2011)

Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı! (2013)

Korkağın Türküsü (2014)

Çırpınışlar (2016)

Sen ve Kendin (2020)

ÇOCUK KİTAPLARI

Keleş Osman Evden Kaçıyor (1977)

Keleş Osman'ın Tarihle Başı Dertte (1977)

Dayım Balon Olmuş (1978)

Arda'nın Derdi Ne? (2011)

OYUNLARI

Fareli Sokağın Kızı (1991)

NECATİ TOSUNER NEDEN ÖLDÜ

Günışığı Kitaplığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 1944 Ankara doğumlu usta yazar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Ölüm saati olarak saat 12.10 açıklanmıştır. Tosuner'in vefatı, Türk edebiyat dünyasında derin bir üzüntü yaratmıştır.

NECATİ TOSUNER KAÇ YAŞINDAYDI?

Necati Tosuner, 18 Haziran 1944 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 81 yaşındaydı.