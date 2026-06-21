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NBA tarihinde, "oynadığı bir maçta en kısa süre forma giyme" rekorunu elinde bulunduran JamesOn Curry, 2010'da NBA'de sahaya çıktığı tek maçta toplam

NBA tarihinde, 'oynadığı bir maçta en kısa süre forma giyme' rekorunu elinde bulunduran JamesOn Curry, 2010'da NBA'de sahaya çıktığı tek maçta toplam
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar, yalnızca yarışmacının ne yanıt vereceğini değil, aynı zamanda doğru yanıtı da araştırıyor. NBA tarihinde, "oynadığı bir maçta en kısa süre forma giyme" rekorunu elinde bulunduran JamesOn Curry, 2010'da NBA'de sahaya çıktığı tek maçta toplam ne kadar süre oyunda kalmıştır?

Yarışmanın son bölümündeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacıdan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı anda doğru yanıtı bulmak için araştırma yapma ihtiyacı hissediyor. Program, izleyicilere interaktif ve öğretici bir deneyim yaşatıyor. Onlar da yarışmacının yerine kendini koyarak cevap arıyor. Peki, NBA tarihinde, "oynadığı bir maçta en kısa süre forma giyme" rekorunu elinde bulunduran JamesOn Curry, 2010'da NBA'de sahaya çıktığı tek maçta toplam ne kadar süre oyunda kalmıştır?

NBA TARİHİNDE, "OYNADIĞI BİR MAÇTA EN KISA SÜRE FORMA GİYME" REKORUNU ELİNDE BULUNDURAN JAMESON CURRY, 2010'DA NBA'DE SAHAYA ÇIKTIĞI TEK MAÇTA TOPLAM NE KADAR SÜRE OYUNDA KALMIŞTIR?

A: 3,9 saniye

B: 39 saniye

C: 3 dakika 9 saniye

D: 39 dakika

Cevap:


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soru 5.000 ?,

•7. soru ise 50.000 ? değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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