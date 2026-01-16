Türkiye gündemi, son günlerde ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı uyuşturucu operasyonları ile çalkalanıyor. Operasyonun ikinci dalgasında adı geçen isimlerden biri de Nazlıcan Taşkın oldu. Peki, Nazlıcan Taşkın kimdir, neden gözaltına alındı? Nazlıcan Taşkın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

NAZLICAN TAŞKIN KİMDİR?

Son dönemde ülke gündemini meşgul eden ünlülere yönelik kapsamlı uyuşturucu operasyonlarının ikinci dalgasında adı geçen isimlerden biri "Nazlıcan Taşkın"dir. Bu soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı operasyonlarda Nazlıcan Taşkın'ın da gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonlar, yalnızca uyuşturucu madde elde etme ve kullanma değil aynı zamanda uyuşturucunun temini ve yayılması gibi suçlamaları da içeren iddialara dayanıyor; bunun sonucunda çok sayıda ünlü ismin sorgulandığı açıklandı.

NAZLICAN TAŞKIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul'da yürütülen ve özellikle ünlü isimlere odaklı geniş çaplı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Nazlıcan Taşkın'ın da dâhil olduğu en az beş yeni gözaltı yapıldığı bildirildi. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve bu tür faaliyetlere aracılık etme gibi çeşitli suçlamalarla çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonun ilk aşamasında 18 kişi gözaltına alınmış; bu isimler arasında eski futbolcu Ümit Karan gibi tanınmış isimler de yer almıştır. Devam eden ikinci dalga operasyonunda adı geçen Nazlıcan Taşkın da dahil en az beş kişi daha gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

NAZLICAN TAŞKIN KAÇ YAŞINDA?

Nazlıcan Taşkın'ın yaşıyla ilgili doğrulanmış bir bilgi mevcut değildir.

NAZLICAN TAŞKIN NERELİ?

Benzer şekilde, Nazlıcan Taşkın'ın nereli olduğu hakkında yetkili kaynaklardan doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

NAZLICAN TAŞKIN NE İŞ YAPIYOR?

Şu an itibarıyla, Nazlıcan Taşkın'ın mesleği veya profesyonel kimliğiyle ilgili resmi bir veri kamuoyu ile paylaşılmamıştır.