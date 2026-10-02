NAZA nerede çekildi, Gazze'de mi İsrail'de mi, neden gece çekildi, setleri nerede?

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Gazze'deki savaşı konu alan ve İsrailli yönetmenlerin imzasını taşıyan NAZA, vizyona girmesiyle birlikte yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Belgeselin çekim mekânı ve gizlilik içinde yürütülen yapım süreci, sinemaseverlerin dikkatini çeken konuların başında geliyor. Peki, NAZA nerede çekildi, neden gece çekildi, setleri nerede? Tüm ayrıntılar haberimizde…

NAZA NEREDE ÇEKİLDİ?

NAZA'nın temel röportaj çekimleri Tel Aviv'de gerçekleştirildi. Filmde konuşan asker ve istihbarat mensupları, şehrin çatılarında kurulan çekim alanlarında kamera karşısına geçti. Belgeselin yapım ülkesi ise festival kayıtlarında Birleşik Krallık olarak yer alıyor. Yapımı The Guardian ve JW Films üstlendi.

GAZZE'DE Mİ İSRAİL'DE Mİ ÇEKİLDİ?

Filmin konusu Gazze'deki savaş olduğu için çekimlerin de orada yapıldığı düşünülüyor. Ancak yönetmenler cephe görüntülerine dayanan klasik bir savaş belgeseli yerine, sistemin içinde görev yapmış kişilerin tanıklıklarını merkeze aldı. Bu nedenle Gazze filmin konusu olurken, Tel Aviv ana çekim mekânı oldu.

NAZA NEDEN GECE ÇEKİLDİ?

Röportajların gece saatlerinde kaydedilmesi, filmin görsel dilini belirleyen başlıca unsurlardan biri oldu. Tel Aviv'in karanlık silueti, kimlikleri gizlenen tanıkların anlatımlarına eşlik ediyor. Çekimler, gizlilik içinde yürütülen uzun soluklu bir gazetecilik çalışmasının parçası olarak gerçekleştirildi.

24 ANONİM TANIK KONUŞUYOR

Belgeselde İsrail ordusu ve istihbaratında görev yapmış 24 kişinin anlatımlarına yer veriliyor. Yönetmenlerin 100'den fazla kaynakla görüştüğü belirtilirken, tanıkların isimleri açıklanmıyor ve görüntü ile ses üzerinde yapılan değişikliklerle kimlikleri gizleniyor. İsrail ordusu ise filmdeki bazı iddialara itiraz ediyor.

NAZA NE ANLAMA GELİYOR?

Filmin adı, İsrail istihbaratında bir hava saldırısında ölmesi beklenen sivil sayısını ifade eden askerî bir kısaltmadan geliyor. 80 dakikalık belgesel, 83. Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.