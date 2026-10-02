NAZA konusu nedir, oyuncuları kimler, NAZA 24 kişi kim, NAZA gerçek mi, yaşanmış mı?

Gazze'deki savaşı konu alan NAZA, gizlilik içinde yürütülen yapım süreci ve dikkat çeken anlatımlarıyla gündemin ilk sıralarında bulunuyor. Belgeselde anlatılanların gerçek olup olmadığı ve yaşanmış olaylara dayanıp dayanmadığı da sinemaseverlerin araştırdığı sorular arasına girdi. Peki, NAZA gerçek mi, yaşanmış mı, filmdeki 24 kişi kim? Tüm detaylar haberimizde…

NAZA KONUSU NEDİR?

NAZA, İsrail ordusu ve istihbaratında görev yapmış kişilerin tanıklıkları üzerinden Gazze'deki askerî operasyonların arka planını ele alıyor. Belgeselde istihbarat verilerinin ve teknolojinin hedef belirlemedeki rolü, yapay zekâ destekli sistemlerin hedef oluşturmada nasıl kullanıldığı ve saldırı planlamasında olası sivil kayıpların nasıl hesaplandığı anlatılıyor. Filmin adı da bu süreçte kullanılan, bir saldırıda ölmesi beklenen sivil sayısını ifade eden askerî terimden geliyor.

NAZA OYUNCULARI KİMLER?

NAZA kurmaca bir film olmadığı için klasik anlamda bir oyuncu kadrosu bulunmuyor. Profesyonel oyuncuların canlandırdığı karakterler yerine gerçek kişilerin anlatımlarına yer veriliyor. Bu nedenle "NAZA oyuncuları" olarak sıralanabilecek resmi bir isim listesi yok.

NAZA'DAKİ 24 KİŞİ KİM?

Belgeselde konuşan 24 kişi, İsrail ordusu ve istihbaratının farklı birimlerinde görev yapmış anonim kaynaklar. Güvenlik ve kaynak gizliliği gerekçesiyle isimleri açıklanmıyor, yüzleri ve sesleri değiştirilerek kimlikleri gizleniyor. İnternette dolaşan isim listeleri filmin doğrulanmış kadrosu olarak değerlendirilmemeli.

NAZA GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ MI?

NAZA, gerçek kişilerin tanıklıklarına ve uzun süreli araştırmacı gazetecilik çalışmalarına dayanan bir belgesel. Ancak filmde tek bir kişinin hayatını anlatan klasik bir "gerçek hikâye" bulunmuyor; yapım, tanıklıkları bir araya getirerek askerî karar mekanizmalarının işleyişine dair bir anlatı kuruyor. İsrail Savunma Kuvvetleri ise filmdeki bazı iddialara itiraz ederek askerî süreçlerin yanlış yansıtıldığını savunuyor.

NAZA'YI KİM YÖNETTİ?

Belgeselin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor, daha önce Basel Adra ve Hamdan Ballal ile birlikte No Other Land belgeselini yönetmişti. Yapımcı kadrosunda Harry Davies, Lindsay Poulton ve James Wilson yer alırken, Jonathan Glazer da yürütücü yapımcılar arasında bulunuyor.