NATO Zirvesi nerede yapılacak? 2026 Ankara NATO Zirvesi nerede düzenlenecek?

NATO’nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen zirvede, NATO üyesi 32 ülkenin liderleri ile ittifakın üst düzey temsilcileri bir araya geliyor. Güvenlikten savunma politikalarına, transatlantik ilişkilerden bölgesel gelişmelere kadar birçok kritik başlığın ele alınacağı zirveye ilişkin tarih, yer ve program ayrıntıları kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını aynı çatı altında buluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, zirve kapsamında liderler arası görüşmeler, resmi karşılama törenleri, çalışma oturumları ve ikili temaslara ev sahipliği yapıyor. Zirve süresince Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri uygulanırken, organizasyon NATO tarihinin en önemli diplomatik buluşmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenleniyor.

2026 ANKARA NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 Ankara NATO Zirvesi, Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor ve iki gün sürüyor.

Program, 7 Temmuz akşamı gerçekleştirilen liderler yemeğiyle başlarken, 8 Temmuz'da düzenlenen çalışma oturumu ile devam ediyor. Zirvenin sonunda liderlerin ortak değerlendirmelerini içeren kısa bir sonuç bildirisi yayımlanması öngörülüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye NATO'nun 32 üyesinin liderleri katılıyor. Zirvede ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Avrupa ülkelerinin liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ittifakın ortak ülkelerinden temsilciler de yer alıyor.