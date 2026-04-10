NATO Zirvesi ne zaman? NATO Zirvesi nerede yapılacak? 2026 NATO Zirvesi Ankara'da mı yapılacak?

Türkiye’nin uluslararası diplomasi sahnesindeki rolünü bir kez daha öne çıkaran önemli bir gelişme yaşandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Peki, NATO Zirvesi ne zaman? Bu kritik toplantı, hem bölgesel hem de küresel güvenlik dengeleri açısından büyük önem taşıyor. İşte zirveye dair tüm detaylar…

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

2026 NATO Zirvesi, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan toplantı, ittifaka üye ülkelerin liderlerini bir araya getirecek ve uluslararası güvenlik gündeminin en kritik başlıkları ele alınacak.

Son olarak 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey’de düzenlenen zirvede, üye ülkeler savunma harcamalarına yönelik önemli kararlar almıştı. Bu kapsamda ülkeler, gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5’ini temel savunma harcamalarına ayırma konusunda mutabakata varmıştı. 2026 zirvesinde ise bu kararların uygulanması ve ittifakın güçlendirilmesine yönelik yeni adımların masaya yatırılması bekleniyor.

NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

2026 NATO Zirvesi, Türkiye’nin başkenti Ankara’da düzenlenecek. Zirvenin adresi ise Ankara’nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

Mark Rutte, Türkiye’ye ev sahipliği için teşekkür ederek, ülkenin “70 yılı aşkın süredir NATO’nun güçlü bir müttefiki” olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin ittifakın ortak güvenliğine yaptığı katkının “paha biçilmez” olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN NATO İÇİNDEKİ STRATEJİK ROLÜ

Türkiye’nin 2026 zirvesine ev sahipliği yapması, ülkenin NATO içindeki stratejik konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve bölgesel etkisiyle Türkiye, ittifakın önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu zirve aynı zamanda Türkiye’nin NATO’ya ev sahipliği yaptığı ikinci büyük organizasyon olacak. İlki, 2004 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Söz konusu zirvede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya NATO’ya katılarak ittifakın genişlemesinde önemli bir dönüm noktası oluşturmuştu.

2026 ZİRVESİNİN GÜNDEMİ: DAHA GÜÇLÜ BİR İTTİFAK

NATO Genel Sekreteri’nin açıklamalarına göre, 2026 zirvesinde liderler; ittifakın karşı karşıya olduğu kritik güvenlik tehditlerine karşı daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir yapı oluşturmayı hedefleyecek.

Bu kapsamda;

Kolektif savunma kapasitesinin artırılması

Üye ülkeler arasındaki yük paylaşımının dengelenmesi

Yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı ortak stratejilerin geliştirilmesi

gibi başlıkların ön planda olması bekleniyor.

NATO ÜYESİ ÜLKELER

NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere toplam 31 üye ülkeden oluşan güçlü bir askeri ve siyasi ittifaktır. İttifakın üyeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Türkiye, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Norveç, Danimarka, Yunanistan, Portekiz, Çekya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Estonya, Letonya, Litvanya, İzlanda, Lüksemburg ve Finlandiya yer almaktadır. Bu ülkeler, ortak savunma ilkesi doğrultusunda birlikte hareket ederek kolektif güvenliği sağlamayı hedeflemektedir.