Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, küresel güvenlik gündeminin en önemli başlıklarının ele alınacağı kritik bir organizasyon olarak Ankara'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve kapsamında 31 müttefik ülkenin lideri başkentte bir araya geliyor. Peki, NATO Zirvesi başladı mı, saat kaçta başlayacak? Ankara NATO Liderler Zirvesi Programı...

NATO ZİRVESİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 NATO Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'da Ankara'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirve, iki gün sürecek program kapsamında düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılan zirvede, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelirken, toplantıların ana gündeminde savunma sanayii iş birliği, NATO'nun yeni güvenlik mimarisi, ABD ile Avrupa arasındaki gündem maddeleri ve Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik konumu bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde alınan kararların ilk uygulama sürecinin Ankara'da ele alınması beklenirken, zirve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yayımlanacak ortak bildiriyle tamamlanacak.

ANKARA NATO LİDERLER ZİRVESİ PROGRAMI

NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki resmi program, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Uluslararası Medya Merkezi'nde gerçekleştirdiği zirve öncesi basın toplantısıyla başladı.

7 Temmuz Salı Programı

Saat 10.00'da NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında NATO, müttefik ülkeler ve savunma sanayii temsilcilerinin katılımıyla üst düzey duyurular gerçekleştiriliyor.

Saat 12.45'te, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ATO Congresium'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nun açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı ile birlikte yapıyor.

Saat 14.00'te, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması gerçekleştiriyor.

Saat 17.00'de, NATO Dışişleri Bakanları; İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla Beştepe'de bir araya geliyor.

Saat 17.30'da, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenleniyor. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin savunma bakanları katılıyor.

Saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği veriliyor. Programa Güney Kore Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı da katılıyor.

Günün devamında saat 19.45'te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Yemeği düzenlenirken, saat 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Yemeği gerçekleştiriliyor.

8 Temmuz Çarşamba Programı

Zirvenin ikinci gününde saat 10.45'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak.

Saat 11.00'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek.

Saat 11.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı başlayacak.

Program, saat 15.00'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin düzenleyeceği zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek. Ardından zirvenin ortak bildirisinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.