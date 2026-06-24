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NATO Genel Sekreteri kimdir, NATO Genel Sekreteri kaç yaşında, nereli?

NATO Genel Sekreteri kimdir, NATO Genel Sekreteri kaç yaşında, nereli?
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NATO Genel Sekreteri kimdir sorusu, uluslararası gündemde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden merak konusu oldu. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün en üst düzey sivil yöneticisi olan NATO Genel Sekreteri, ittifakın politik karar süreçlerinde önemli bir rol üstleniyor. Son dönemde NATO’nun güvenlik politikaları ve küresel krizlere yaklaşımı, mevcut Genel Sekreter’in kim olduğu ve görevleri hakkındaki araştırmaları artırdı.

Dünya siyasetinde kritik bir görev olan NATO Genel Sekreterliği, ittifakın karar alma mekanizmasının merkezinde yer alıyor. “NATO Genel Sekreteri kimdir?” sorusu ise özellikle zirveler ve uluslararası güvenlik tartışmalarıyla birlikte sıkça gündeme geliyor. NATO üyesi ülkeler arasında koordinasyonu sağlayan bu görev, küresel güvenlik politikalarının şekillenmesinde belirleyici bir konumda bulunuyor.

MARK RUTTE KİMDİR?

Mark Rutte, 14 Şubat 1967’de Hollanda’nın Lahey kentinde doğmuş Hollandalı siyasetçidir. 1 Ekim 2024 itibarıyla NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya başlamıştır. Uzun yıllar Hollanda siyasetinde aktif rol oynayan Rutte, ülkesinin en uzun süre görev yapan başbakanı olarak da siyasi tarihe geçmiştir.

HOLLANDA BAŞBAKANLIĞINDAN NATO LİDERLİĞİNE

Rutte, 14 Ekim 2010 – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında Hollanda Başbakanı olarak görev yaptı. Bu süreçte farklı koalisyon hükümetlerine liderlik eden Rutte, Avrupa siyasetinde istikrar figürlerinden biri olarak öne çıktı. 2024 yılında NATO Genel Sekreterliği görevine getirilen Rutte, ittifakın en üst düzey sivil yöneticisi konumuna yükseldi.

SİYASİ KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Siyasi kariyerine Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) çatısı altında başlayan Mark Rutte, 2006 yılında partinin liderliğine seçildi. Daha önce Sosyal İşler ve İstihdam ile Eğitim, Kültür ve Bilim alanlarında müsteşarlık görevlerinde bulunan Rutte, uzun yıllar Hollanda parlamentosunda aktif görev aldı.

REKOR SÜRELİ BAŞBAKANLIK DÖNEMİ

2010 yılında başbakanlık görevine gelen Rutte, 13 yılı aşkın süre boyunca Hollanda’yı yönetti. Bu süre, onu ülke tarihinin en uzun görev yapan başbakanı yaptı. Görev süresi boyunca farklı koalisyonlarla çalışan Rutte, ekonomik reformlar ve Avrupa Birliği politikalarıyla da sık sık gündeme geldi.

ÖZEL HAYATI VE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Bekar olan Mark Rutte, aynı zamanda Kalvinist Reform Protestan Kilisesi üyesidir. Günlük yaşamında gösterişten uzak bir profil çizen Rutte’nin resmi görevlerine bisikletle gidip gelmesi ve 193 cm boyuyla Avrupa siyasetinin en uzun liderlerinden biri olması da dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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