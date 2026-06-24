NATO Başkanı kimdir, NATO’nun başkanı var mı, yok mu?

Küresel savunma politikalarının en önemli aktörlerinden biri olan NATO için “başkan” ifadesi resmi bir görev tanımı değildir. Bu nedenle “NATO Başkanı kimdir?” sorusu teknik olarak yanlış bir kullanım olarak değerlendirilir. NATO’da liderlik, üye ülkelerin ortak kararıyla atanan Genel Sekreter tarafından yürütülür ve bu görev ittifakın diplomatik koordinasyonunu üstlenir.

NATO BAŞKANI KİMDİR?

“NATO Başkanı kimdir?” sorusu, özellikle uluslararası gelişmelerin hızlandığı dönemlerde sıkça gündeme geliyor. Ancak NATO içerisinde “başkan” unvanıyla görev yapan resmi bir pozisyon bulunmuyor. İttifakın yönetim yapısı, tek bir lider yerine üye ülkelerin ortak karar mekanizması üzerine kuruludur.

NATO’DA BAŞKANLIK SİSTEMİ VAR MI?

NATO’da devletlerdeki gibi bir başkanlık sistemi yer almıyor. Bu nedenle “NATO’nun başkanı var mı?” sorusunun cevabı nettir: Hayır, yoktur. Örgütün kararları, Kuzey Atlantik Konseyi ve üye ülkelerin temsilcileri tarafından ortak şekilde alınır.

NATO GENEL SEKRETERİ GÖREVİ

NATO’da en üst düzey sivil görev “Genel Sekreterlik”tir. Bu görev, ittifakın diplomatik koordinasyonunu yürütmek, toplantıları yönetmek ve üye ülkeler arasında uzlaşı sağlamak üzerine kuruludur. Genel Sekreter, NATO’nun günlük işleyişinde önemli bir rol oynar ancak tek başına karar verici değildir.

KARARLAR NASIL ALINIYOR?

NATO içinde karar alma süreci tamamen oybirliği esasına dayanır. Üye ülkelerin tamamının onayı olmadan hiçbir kritik karar yürürlüğe girmez. Bu yapı, NATO’nun kolektif savunma ilkesinin temelini oluşturur.

LİDERLİK TEK KİŞİDE DEĞİL

NATO’nun yapısı gereği liderlik tek bir kişide toplanmaz. Askerî kanat, sivil yapı ve üye ülkeler arasında dengeli bir yönetim modeli uygulanır. Bu nedenle “NATO Başkanı” ifadesi teknik olarak yanlış kabul edilir.

NATO KOLEKTİF BİR YAPIDIR

Sonuç olarak NATO’da başkanlık makamı bulunmaz. İttifak, çok uluslu ve kolektif bir sistemle yönetilir. En üst düzey temsilci ise NATO Genel Sekreteri olup, bu görev koordinasyon ve diplomatik liderlik ile sınırlıdır.