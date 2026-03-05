Nahçıvan İran SON DAKİKA! Nahçıvan havalimanı olayı nedir? Nahçıvan Havalimanı'na İHA mı düştü?

Son dakika gelişmesine göre, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde yer alan Nahçıvan Havalimanı çevresinde sosyal medyada yayılan görüntüler dikkat çekiyor. Paylaşımlarda, patlama ve alevlenme anları yer alıyor. Bu olayın, İran menşeli olduğu iddia edilen kamikaze tipi bir insansız hava aracı (İHA) ile bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Peki, Nahçıvan havalimanı olayı nedir? Nahçıvan Havalimanı'na İHA mı düştü? Detaylar...

NAHÇIVAN HAVALİMANI OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlara göre, Nahçıvan Havalimanı çevresinde kısa süreli patlama ve yangın görüntüleri ortaya çıktı. Bazı kaynaklar, olayın İran'a ait kamikaze İHA ile bağlantılı olabileceğini iddia ediyor.

Görüntüler tek kaynaklı olup doğrulanmadı.

Azerbaycan yetkili kurumlarından resmi açıklama gelmedi.

Üçüncü taraf resmi kaynaklar da saldırıyı teyit etmedi.

Bu nedenle, Nahçıvan Havalimanı'ndaki olayın detayları hâlâ belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, sosyal medyada yayılan tek taraflı paylaşımlara dayanarak kesin yargıya varılmaması gerektiğini vurguluyor.

NAHÇIVAN HAVALİMANINA İHA MI DÜŞTÜ?

İddialara göre, olayın merkezinde İran menşeli bir kamikaze İHA bulunuyor. Paylaşılan görüntülerde, havalimanı çevresinde patlama ve alevlenme görülüyor.

Ancak şu ana kadar:

Azerbaycan makamlarından resmi doğrulama gelmedi.

İran tarafı herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Üçüncü taraf uluslararası kaynaklar olayı henüz teyit etmedi.

Bu nedenle, İHA iddiaları hâlâ kesinleşmiş bir bilgi olarak kabul edilmiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayın kesin boyutları ve detayları, Azerbaycan, İran veya ilgili diğer taraflardan yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.

Haber güncellemeleri, resmi kurumların doğrulama yapmasının ardından paylaşılacak.

Şu aşamada tüm bilgiler iddia düzeyinde olup sosyal medya paylaşımlarına dayanmaktadır.

Bu hassas süreçte, yalnızca doğrulanmış bilgiler üzerinden haber takibi yapılması önem taşıyor.