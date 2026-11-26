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Nagihan Karadere Osmaniyeli: 1984'te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Survivor'daki yarışmacılığıyla tanınan eski milli atlet, kasımın ortasında gittiği umreden döndü ve Türkiye'deki ilk günlerinde önce saç boyası randevusuna, sonra estetik doktorunun kontrolüne gitti.

NAGİHAN KARADERE NERELİ?

Nagihan Karadere aslen Kadirli'den. Doğduğu yıl ilçe Adana'ya bağlıydı; Osmaniye 1996'da il olunca Kadirli de yeni ilin ilçeleri arasına girdi, bu yüzden Karadere bugün Osmaniyeli olarak anılıyor. Doğum yılı da bütün kaynaklarda aynı: 1984.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, 400 metre ve 400 metre engelli koşularında yarışmış eski bir milli atlet. Pistten sonra televizyona geçti. Survivor'a altı kez katılan Karadere, 2018 ve 2026 sezonlarında finale kadar çıktı ve iki finali de ikinci sırada bitirdi; yarışmadaki kavgaları ve adadan sonraki açıklamaları uzun süre magazin sayfalarında yer aldı.

Son aylarda en çok estetik ameliyatları ve umre ziyaretiyle konuşuldu.

NAGİHAN KARADERE NE SPORCUSU?

Nagihan Karadere bir atlet. Uzmanlık alanı 400 metre engelliydi ve bu branşta 2011'de koştuğu 55,09 saniyelik dereceyle Türkiye rekoru kırdı.

Aynı yıl Çin'in Shenzhen kentinde yapılan Dünya Üniversite Oyunları'ndan iki madalyayla döndü: 55,81 saniyeyle 400 metre engellide bronz, 4x400 metre bayrak takımıyla da gümüş aldı.

Kariyerinin en çok konuşulan günü ise 2012 Londra Olimpiyatları'ydı. Olimpiyata katılma hakkı kazanan Karadere, 400 metre engelli seçmelerinde hatalı çıkış yaptığı için diskalifiye edildi. Oyunlara ilk yarışında veda etti.

NAGİHAN KARADERE NE ZAMAN SURVIVOR'A KATILDI?

Nagihan Karadere Survivor'a ilk kez 2016'da, Ünlüler-Gönüllüler sezonunda katıldı; çeyrek finalde elendi ve yarışmayı beşinci bitirdi. İki yıl sonra, 2018'de finale kadar çıktı ve ikinci oldu.

Sonraki yıllarda adaya birkaç kez döndü. 2021'deki Survivor Exxen Cup'ta kadınlarda ikinci, 2022 All Star'da altıncı oldu. 2024 All Star'a 21 Mayıs 2024'teki elemeyle veda etti. En son 2026 sezonunda yine finale kaldı, ama haziranda yapılan finalde şampiyonluğu Mert Nobre kazandı ve Karadere bir kez daha ikinci oldu.

NAGİHAN KARADERE UMREDEN DÖNÜNCE NEREYE GİTTİ?

Nagihan Karadere umreden döndükten sonra önce saç boyası randevusuna, ardından estetik doktorunun kontrolüne gitti. Bu ziyaretlerin görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Umre için kasımın ortasında Suudi Arabistan'a gitmişti. 16 Kasım'da Mekke'de Kabe'nin önünde görüntülendi; 23 Kasım'da da Hira Mağarası'na tırmandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Estetik doktoruna yaptığı ziyaret bir kontroldü. Karadere Ekim 2026'da boyun ve alt yüz germe ameliyatı olmuş, ameliyattan sonraki bandajlı halini de kendisi paylaşmıştı.

NAGİHAN KARADERE'NİN EŞİ KİM?

Nagihan Karadere'nin eski eşi Uğur Gökçe. Çift 2016'da boşandı. Karadere'nin bu evlilikten bir kızı var.