Nagihan Karadeniz'in cinayet olayı nedir? Nagihan Karadeniz neden öldü, Nagihan Karadeniz'i kim öldürdü, nasıl öldürdü?

Bursa'da bir iş merkezinde meydana gelen şok edici gelişmeler, Nagihan Karadeniz'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayın perde arkasında eski sevgili ile yaşanan gerginlik olduğu iddiaları öne çıkıyor. Nagihan Karadeniz neden öldü, saldırıyı kim yaptı ve nasıl gerçekleşti? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NAGİHAN KARADENİZ'İN CİNAYET OLAYI NEDİR?

Bursa'da 4 Mart 2026 tarihinde Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde bir güzellik merkezinde yaşanan olayda, eski sevgilisi Halit Dertli tarafından Nagihan Karadeniz başından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sırasında iş yerindeki müşteri ve çalışanlar dışarı çıkarıldı ve kapı kilitlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Güzellik merkezine giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi yaralı halde buldu. Karadeniz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, hem cinayetin işlendiği anlar hem de panik içinde ekiplerin yaralıları hastaneye kaldırma anları yer aldı.

NAGİHAN KARADENİZ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Nagihan Karadeniz'i eski sevgilisi Halit Dertli öldürdü. Olay sırasında Dertli, aynı silahla intihara kalkıştı ve yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olaydan önce her iki tarafın da iş merkezine yaklaşık iki saat arayla giriş yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.

NAGİHAN KARADENİZ NEDEN ÖLDÜ?

İddiaya göre, Halit Dertli, barışma teklifinin reddedilmesinin ardından iş yerindeki müşteri ve çalışanları dışarı çıkardı ve kapıyı kilitledi. Ardından Nagihan Karadeniz'e 2 el, iş yerinin kapısına 7 el ve tekrar Karadeniz'e 4 el ateş açtı. Bu saldırının ardından Dertli, aynı silahı kendi başına dayayarak intihara kalkıştı.

Olayın temel nedeni, eski sevgililer arasındaki ilişki problemi ve reddedilen barışma teklifiydi.