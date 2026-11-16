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Mustafa Sarıgül'ün tutuklanıp tutuklanmadığı, ailesine yönelik yürütülen soruşturmadaki son gelişmelerin ardından gündeme geldi. Sarıgül ailesiyle bağlantılı soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün hukuki durumu da merak ediliyor. Peki, Mustafa Sarıgül tutuklu mu, hakkında gözaltı veya tutuklama kararı var mı? Detaylar...

MUSTAFA SARIGÜL TUTUKLU MU?

16 Kasım 2026 itibarıyla Mustafa Sarıgül'ün tutuklandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı aile üyeleri ve diğer şüpheliler hakkında tutuklama kararları verildi. Ancak kamuoyuna yansıyan son haberlerde Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan isimler arasında yer aldığı bildirilmedi.

Sarıgül hakkında hazırlanan tahkikat dosyası ise 9 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ SORUŞTURMADA SON DURUM NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada Mustafa Sarıgül hakkında soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini duyurdu.

Dosyada "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" iddiaları yer aldı. Söz konusu suçlamalar soruşturma kapsamındaki iddialardan oluşuyor. Sarıgül ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

SARIGÜL AİLESİ SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında farklı tarihlerde çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 16 Kasım 2026 tarihli haberlere göre soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 27 olarak açıklandı.

Soruşturmanın son aşamasında, 13 Kasım'da haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalandı. Gözaltındaki şüpheliler 16 Kasım'da adliyeye sevk edildi.