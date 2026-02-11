Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'nin kariyeri kadar aile yaşamı da kamuoyunun dikkatini çekti. Daha önce Erzurum Valisi olarak görev yapan Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, özellikle valilik döneminde yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Peki, Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi kimdir? Azime Çiftçi ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN EŞİ AZİME ÇİFTÇİ KİMDİR?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, kamuoyunda özellikle valilik protokolü kapsamındaki görevleri ve sosyal sorumluluk projelerindeki aktif rolüyle bilinir. Erzurum Valiliği döneminde, kamu kurumlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen sosyal projelerde yer alarak toplum temelli çalışmalara katkı sunmuştur.

Azime Çiftçi'nin kamuoyundaki görünürlüğü, eşinin Erzurum Valisi olarak görev yaptığı süreçte artmıştır. Bu dönemde;

Sosyal yardım faaliyetleri

Çocuklara yönelik destek projeleri

Aile odaklı sosyal etkinlikler

Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar

gibi alanlarda aktif katılım sağlamıştır.

Protokol gereği gerçekleştirilen resmi ziyaretler, kamu programları ve sosyal etkinliklerde valinin eşi olarak yer almış; özellikle kadınlar, çocuklar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülen organizasyonlarda görünür bir rol üstlenmiştir.

AZİME ÇİFTÇİ NE İŞ YAPIYOR?

Azime Çiftçi, kamuoyunda bağımsız bir mesleki unvandan ziyade, valilik sürecinde yürüttüğü sosyal ve toplumsal faaliyetlerle tanınmaktadır. Erzurum Valiliği döneminde sosyal sorumluluk projelerine destek veren Çiftçi, özellikle toplum yararına gerçekleştirilen organizasyonlarda aktif rol almıştır.

Bu kapsamda:

Yardım kampanyaları

Sosyal dayanışma programları

Çocuk ve aile odaklı projeler

Resmî tören ve kamu organizasyonları

gibi etkinliklerde yer almıştır.

Vali eşlerinin üstlendiği temsil ve koordinasyon görevleri çerçevesinde, kamu kurumlarıyla birlikte yürütülen sosyal projelere katkı sunduğu bilinmektedir. Ancak mesleki kariyerine ilişkin kamuoyuna açıklanmış detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

AZİME ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?

Azime Çiftçi'nin doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuoyuna açık, resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

AZİME ÇİFTÇİ NERELİ?

Azime Çiftçi'nin memleketine dair kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

AİLE YAŞAMI VE ÇOCUKLARI

Mustafa Çiftçi ve Azime Çiftçi evlidir. Çiftin üç çocuğu bulunmaktadır. Ancak çocuklarının isimleri, yaşları ve eğitim hayatlarına dair bilgiler aile tarafından özel hayatın gizliliği kapsamında kamuoyuyla paylaşılmamıştır.