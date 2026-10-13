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"Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak" çıkışıyla gündeme gelen eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Peki, Mustafa Aksu kimdir? Tutuklanan eski bakan yardımcısı Mustafa Aksu nereli, kaç yaşında? Detaylar...

TUTUKLANAN ESKİ BAKAN YARDIMCISI MUFTAFA AKSU KİMDİR?

Sermaye piyasalarında yaşanan fon soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, gündeme geldi. 2018 yılında bakan yardımcılığı görevine atanan Aksu, bu görevini 9 Ocak 2021 tarihine kadar sürdürdü. ABD'de eğitim alan ve iş hayatında finansal danışmanlık ile yöneticilik görevlerinde bulunan Aksu'nun siyasi kariyeri ise 2003 yılında başladı.

MUSTAFA AKSU NERELİ?

Mustafa Aksu, 1977 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Develi'de tamamlayan Aksu, lisans eğitimine 1997 yılında ABD'de başladı. Üniversite eğitimini Marquette University ve University of Wisconsin'de Uluslararası İşletme ve Pazarlama alanlarında tamamladı.

Yüksek lisans eğitimini Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yapan Aksu, “Enerji Politikalarının Ekonomi ve Siyaset Açısından Uluslararası Yansımaları” başlıklı teziyle eğitimini tamamladı.

MUSTAFA AKSU KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Mustafa Aksu, 2026 yılı itibarıyla 48 veya 49 yaşındadır.

MUSTAFA AKSU'NUN KARİYERİ

Mustafa Aksu'nun iş hayatı, ABD'de üstlendiği görevlerle başladı. Aksu, 1998 yılında Wisconsin, ABD'de faaliyet gösteren Prime Leather Finishes Co.'da Türkiye ve Orta Doğu satış sorumlusu olarak çalıştı.

2000 yılında North Western Financial Network bünyesinde finansal danışman ve yatırım uzmanı olarak görev aldı. 2003 yılında ise Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldığı belirtilen ailesine ait Aksu Group şirketlerinde yönetici oldu.

MUSTAFA AKSU'NUN SİYASİ KARİYERİ

Mustafa Aksu, siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti ile başladı. Siyasi çalışmaları kapsamında AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve Ekonomik İşler Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca çevre ve enerji komisyonu ile esnaf komisyonu başkanlığı görevlerini üstlendi.

Aksu, sivil toplum alanında da çeşitli görevlerde yer aldı. 2008 yılında MÜSİAD'a üye oldu. 2014 yılında ise Yeni Dünya Vakfı Ankara İl İstişare Kurulu üyesi olarak görev aldı.

MUSTAFA AKSU'NUN BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ

Mustafa Aksu, 9 Ağustos 2018 tarihinde 2018/86 sayılı karar doğrultusunda Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevini 9 Ocak 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle görevden alınana kadar sürdürdü.