Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürerken Jamal Musiala'nın ismi de sosyal medyada gündeme geldi. "Musiala Galatasaray'a gelecek mi, Galatasaray Musiala'yla anlaştı mı?" sorularına yanıt arayan taraftarlar, transfer iddialarının doğruluğunu ve kulüpten gelecek resmi açıklamaları merak ediyor. Transfer sürecine ilişkin son gelişmeler futbol kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

MUSİALA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray'ın transfer gündeminde Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala'nın yer aldığına yönelik iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı paylaşımlarda sarı-kırmızılı kulübün Musiala ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürülürken, taraftarlar iddiaların doğru olup olmadığını araştırmaya başladı.

Avrupa futbolunun en değerli genç oyuncuları arasında gösterilen Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberler kısa sürede gündem olurken, kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama da geldi. Peki, Musiala Galatasaray'a gelecek mi, Galatasaray Musiala ile anlaştı mı?

MUSİALA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Son günlerde ortaya atılan iddialarda, Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve transferde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü.

30 Haziran 2030 tarihine kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan Musiala'nın yaklaşık 100 milyon euro piyasa değerine sahip olduğu belirtilirken, transfer haberleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY MUSİALA İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaray Kulübü, gündeme gelen transfer iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp açıklamasında, "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer vererek transfer haberlerini yalanladı.

Alman basınında yer alan haberlerde de Musiala'nın Bayern Münih'teki kariyerini sürdürmesinin beklendiği ve transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

BURHAN CAN TERZİ'NİN İDDİASI

Spor gazetecisi Burhan Can Terzi ise transfer sürecine ilişkin farklı bir iddia ortaya attı. Terzi'nin haberine göre Galatasaray'ın Jamal Musiala ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Ancak bu iddia, Galatasaray Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamayla doğrulanmadı. Kulüp, Musiala ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TRANSFERDE SON DURUM

Şu an itibarıyla Galatasaray ile Jamal Musiala arasında resmi olarak açıklanmış bir transfer anlaşması bulunmuyor. Bir yanda Burhan Can Terzi'nin transfer görüşmelerine ilişkin iddiası yer alırken, diğer yanda Galatasaray Kulübü transfer haberlerini resmen yalanlamış durumda.

Bu nedenle Musiala'nın Galatasaray'a transfer olduğuna veya anlaşmanın tamamlandığına ilişkin doğrulanmış resmi bir gelişme bulunmuyor. Transfer sürecine ilişkin yeni açıklamalar gelmesi halinde kamuoyu bilgilendirilecek.