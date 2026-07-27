Musaila kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, Musaila sakat mı?

Transfer döneminin hareketli isimlerinden biri olan Jamal Musiala ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, "Musiala kimdir?", "Kaç yaşında?", "Hangi mevkide oynuyor?" ve "Musiala sakat mı?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. İşte Alman yıldız futbolcu hakkında merak edilen tüm detaylar...

JAMAL MUSIALA KİMDİR?

Jamal Musiala, 26 Şubat 2003 tarihinde Almanya'nın Stuttgart kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine genç yaşta İngiltere'de başlayan Musiala, Southampton ve Chelsea altyapılarında forma giydikten sonra 2019 yılında Bayern Münih altyapısına transfer oldu. Kısa sürede A takıma yükselen genç yıldız, sergilediği performansla Avrupa'nın en değerli futbolcuları arasına girmeyi başardı.

MUSIALA KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 2003 doğumlu olan Jamal Musiala, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Bundesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Milli Takımı'nda önemli başarılara imza atan futbolcu, kariyerini Bayern Münih'te sürdürmektedir.

MUSIALA'NIN MEVKİSİ NE?

Jamal Musiala'nın asıl mevkisi on numara yani ofansif orta saha olarak biliniyor. Bunun yanı sıra sol kanat, sağ kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabilen çok yönlü bir futbolcudur. Teknik kapasitesi, dripling becerisi, oyun görüşü ve gol katkısıyla takımının hücum hattında önemli bir rol üstlenmektedir.

MUSIALA'NIN KARİYERİ

Bayern Münih formasıyla çok sayıda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Jamal Musiala, genç yaşta Şampiyonlar Ligi tecrübesi edinerek Avrupa'nın en dikkat çeken futbolcularından biri haline geldi. Almanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alan yıldız oyuncu, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor.

MUSIALA SAKAT MI?

Gazeteci Yakup Çınar: “Musiala bir kere şu anda sakat. Yani bu transferin bitip haftaya Galatasaray’a katılma mümkünatı yok. Ayağı kırıldığı dönemde ayağına takılan bir platin/kapsül tarzında bir şey vardı. O kapsül Dünya kupasından döndükten sonra ameliyatla çıkarıldı. Bir süredir antrenmanlara çıkmıyor ama o kapsül çıkarıldığı için çıkmıyor yaklaşık 1 ay gibi sahalardan uzak kalacak.”