Muş okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Muş'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – MUŞ VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgârlar nedeniyle eğitimle ilgili tatil kararları peş peşe gelmeye başladı. Bu kapsamda gözler Muş'a çevrildi. Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Muş'ta okullar tatil mi? Muş Valiliği kar tatiliyle ilgili bir açıklama yaptı mı

Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle bazı illerde eğitime ara verildiğine dair duyurular yapılırken, Bolu, Zonguldak, Düzce, Van ve Karabük'te il genelinde; Şırnak'ın ise Beytüşşebap ilçesinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Muş'ta da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.

MUŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Muş'ta etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, hava şartlarının yarın da risk oluşturmaya devam edeceği bildirildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA UYARISI

Meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde önceki gün başlayan kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle buzlanma riskinin artması nedeniyle ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

ÜNİVERSİTELER HARİÇ TÜM OKULLAR TATİL

Alınan karar doğrultusunda, Muş genelinde üniversiteler dışında kalan resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 29 Aralık 2025 tarihinde ara verildi. Öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği ön planda tutuldu.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın çalışanların da bir gün izinli olacağı duyuruldu.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgularken, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Duyuru:

