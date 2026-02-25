Muş okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 26 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Muş'ta okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU

Muş'ta Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuk Etkili Olacak

Muş genelinde perşembe günü başlayacak kar yağışı, kış şartlarını yeniden ağırlaştırıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması ve gece dondurucu soğukların etkili olması bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı Kapıda

Perşembe günü Muş'ta gökyüzü tamamen kar bulutlarıyla kaplanacak. Gün boyu aralıklarla devam edecek olan yağışın, gece saatlerinde hafif kar yağışına dönmesi öngörülüyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 3°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -3°C

• Detay: Yağış ihtimali gündüz %75, gece ise %65 seviyelerinde. Güneydoğudan saatte 11 mph (yaklaşık 18 km) hızla esecek rüzgar ve %86'lık yüksek nem oranı soğuğun etkisini artıracak.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Ayaz

Haftanın son iş gününde kar yağışı etkisini bir miktar azaltsa da dondurucu hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -3°C

• Detay: Gökyüzü kapalı olacak ve hissedilen sıcaklıklar gün boyu donma noktasının altında kalacak. Nem oranının yüksekliği yollarda buzlanma riskini tetikleyebilir.

Muşlu Vatandaşlara Uyarı: Kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır. Özellikle yüksek rakımlı köy yollarını kullanacak sürücülerin kış ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları hayati önem taşımaktadır.

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.