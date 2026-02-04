Haberler

Murat Ormiyak huzurevinde mi kalıyor? Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak neden huzurevinde kalıyor, kimsesi yok mu?

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan Murat Ormiyak, yaptığı son açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun bir huzurevinde kaldığını söylemesi, "Murat Ormiyak huzurevinde mi yaşıyor?", "Neden huzurevinde kalıyor, kimsesi yok mu?" sorularını beraberinde getirdi. Peki, Murat Ormiyak huzurevinde mi kalıyor? Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak neden huzurevinde kalıyor, kimsesi yok mu?

Türk televizyonlarının uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'da Vedat Müdür karakteriyle tanınan Murat Ormiyak, yıllar sonra yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun huzurevinde kaldığını dile getirmesi, hayranları arasında şaşkınlık ve merak yarattı. "Murat Ormiyak neden huzurevinde kalıyor?", "Bu bir tercih mi, yoksa zorunluluk mu?" soruları art arda gelirken, usta ismin yaşamına dair bilinmeyen detaylar dikkat çekmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT ORMİYAK HUZUREVİNDE Mİ KALIYOR?

Evet. Arka Sokaklar dizisinde Vedat Müdür karakteriyle tanınan usta oyuncu Murat Ormiyak, yaptığı açıklamada şu anda Taksim'de bulunan bir huzurevinde kaldığını ifade etti.

MURAT ORMİYAK NEDEN HUZUREVİNDE KALIYOR?

Murat Ormiyak, uzun süredir ekranlardan uzak kaldığını ve artık kendisine oyunculuk teklifi gelmediğini dile getirdi. Maddi ve yaşam koşulları nedeniyle huzurevinde kaldığını belirten Ormiyak, bu durumdan dolayı mutlu olmadığını da açıkça söyledi.

MURAT ORMİYAK NE AÇIKLAMA YAPTI?

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Hiç mutlu değilim. Artık teklif gelmiyor."

Ayrıca Arka Sokaklar'ı çok özlediğini belirten Ormiyak, uzun soluklu bir projede yeniden yer almak istediğini de vurgulayarak, "Arka Sokaklar gibi 17-20 sene oynayacağım bir iş gelse çok mutlu olurum." sözleriyle duygularını paylaştı.

MURAT ORMİYAK KİMDİR?

Doğum Tarihi: 19 Ekim 1946

Doğum Yeri: Söke

Eğitimi: İzmir Devlet Tiyatrosu

Murat Ormiyak, özellikle Arka Sokaklar dizisinde Vedat Müdür karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Kariyeri boyunca Karadayı, Geniş Aile, Papatyam, Akasya Durağı, Selena, Doktorlar, Kaybolan Yıllar gibi birçok dizi ve projede rol aldı. Arka Sokaklar'da ise 1. sezondan 7. sezona kadar yaklaşık 180 bölüm boyunca izleyici karşısına çıktı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
