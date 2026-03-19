Uzun yıllar basın sektöründe görev yapan deneyimli gazeteci Murat Keklikçi, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında yaşamını yitirdi. İstanbul Florya'daki evinde fenalaşan Keklikçi'nin ani vefatı, medya camiasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Murat Keklikçi kimdir? Gazeteci Murat Keklikçi neden öldü? Detaylar...

MURAT KEKLİKÇİ KİMDİR?

Murat Keklikçi, gazetecilik kariyerine muhabir olarak başladı. Meslek hayatı boyunca foto muhabirliği, büro şefliği ve foto editörlüğü gibi birçok kritik pozisyonda görev aldı. Özellikle haber üretim süreçlerinde gösterdiği titizlik ve saha deneyimiyle bilinen Keklikçi, görsel habercilik alanında önemli katkılar sundu.

Gazetecilik kariyerinin büyük bölümünü Sabah Gazetesi bünyesinde geçiren Keklikçi, burada 30 yılı aşkın süre farklı birimlerde aktif görev aldı. Kurum içinde disiplinli çalışma anlayışı ve sorumluluk bilinciyle öne çıkan deneyimli gazeteci, haber merkezlerinde yürütülen birçok projede yer aldı.

2022 yılında Sabah Gazetesi'nden ayrılan Keklikçi, meslek hayatı boyunca özellikle genç gazetecilere rehberlik eden bir isim olarak da tanındı.

GAZETECİ MURAT KEKLİKÇİ NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Murat Keklikçi, İstanbul Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ani şekilde fenalaşmasının ardından yaşamını yitiren Keklikçi'nin vefatı, basın camiasında üzüntüyle karşılandı.

MESLEK HAYATINDA 30 YILI AŞAN DENEYİM

Murat Keklikçi'nin kariyeri, Türkiye'de basın sektörünün önemli dönemlerine tanıklık etti. Muhabirlikten başlayarak farklı görevlerde yer alması, onu çok yönlü bir gazeteci haline getirdi. Foto muhabirliği ve editoryal süreçlerdeki etkin rolü, mesleki birikiminin temelini oluşturdu.