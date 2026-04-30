Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılmasının ardından Ataşehir Belediyesi Meclisi, yeni başkanvekili belirlemek üzere toplandı. Siyasi dengelerin yakından takip edildiği seçim süreci, üç tur oylamanın ardından netlik kazandı. Başkanvekilliği için Cumhuriyet Halk Partisi adına Murat Güneş, Adalet ve Kalkınma Partisi adına ise Serdar Orhan yarıştı. Sonucunda Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekilliği görevi CHP’li Murat Güneş’e geçti. Peki, Murat Güneş kimdir, hangi partiden? Ataşehir Belediyesi'nde başkanvekili Murat Güneş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ATAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

İlk tur oylamada Murat Güneş 23 oy alırken, Serdar Orhan 12 oyda kaldı. Bir oy geçersiz sayılırken, tutuklu bulunan Onursal Adıgüzel ile meclis üyesi Livan Gür oy kullanamadı.

İkinci Turda Tablo Değişmedi

İkinci turda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Murat Güneş 22 oy alırken, Serdar Orhan 13 oyda kaldı. Yine bir oy geçersiz sayıldı ve seçim üçüncü tura taşındı.

Üçüncü Turda Sonuç Kesinleşti

Son tur oylamada Murat Güneş 22 oy alarak başkanvekilliğine seçildi. Serdar Orhan ise 14 oyda kaldı. Böylece Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekilliği görevi CHP’li Murat Güneş’e geçti.

MURAT GÜNEŞ KİMDİR?

Murat Güneş, Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak yerel yönetimde aktif rol üstlenen bir isimdir. Siyasi kimliğinin yanı sıra spor ve iş dünyasıyla da bağlantıları bulunan Güneş, özellikle yerel düzeyde yürüttüğü çalışmalarla tanınmaktadır.

Aynı zamanda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi olan Güneş, sosyal ve ekonomik alanlarda da faaliyet göstermektedir.

MURAT GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

Murat Güneş’in yaşıyla ilgili kamuoyuna açık, doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

MURAT GÜNEŞ NERELİ?

Murat Güneş’in doğum yeri hakkında da açık kaynaklara yansıyan kesin bir bilgi yer almamaktadır.

MURAT GÜNEŞ HANGİ PARTİDEN?

Murat Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde siyaset yapmaktadır. Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP üyesi olarak görev almakta ve son seçimle birlikte belediye başkanvekilliği görevine getirilmiştir.