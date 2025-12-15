Murat Göğebakan hangi takımlı, hangi takımı tutuyor?

Ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hangi futbol takımını tuttuğu merak ediliyor. Göğebakan'ın futbol tutkusu ve favori takımı hakkında detaylar gündemde. Bu konuda net bir bilgi olmamasına rağmen, sanatçının futbol sevgisi ve takım tutma durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunuyor.

MURAT GÖĞEBAKAN HANGİ TAKIMLI?

Murat Göğebakan'ın Galatasaraylı olduğu biliniyor.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da doğdu. Baba tarafı Darende, Malatya'dan; anne tarafı Gaziantep'ten Adana'ya yerleşmiştir. Anne ve babası Almanya'da çalışmakta olduğundan 7 yaşına kadar Adana ile Almanya arasında gidip gelerek yaşadı. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Ardından 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mezuniyetinden sonra bir müddet Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı. Bu yıllarda dergah eğitimi aldı, gitar dersleri verdi ve bar çalışmaları yaptı. 1995 yılına kadar Adana'da yaşadı.

1995 yılında İstanbul'a geldi. 1996 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkardı. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde yılın şarkısı, en iyi söz, en iyi beste, en iyi rock şarkıcısı ve en iyi çıkış yapan şarkıcı kategorilerinde aday gösterildi ve en iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödülüne layık görüldü.

Sindoma Müzik şirketinin kurulmasının ardından, bu şirketten Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş ve Merhaba başlıklı albümlerini çıkardı. 2000 yılında Sema Bekmez ile evlenen Göğebakan, 2002 yılında çıkardığı Ayyüzlüm başlıklı albümüyle MÜ-YAP'ın en çok satan albüm ödüllerine layık görüldü. Daha sonra Yaralı ve Sana Olan Aşkım Şahit başlıklı albümlerini çıkaran şarkıcı, bu süre içerisinde Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma Murat Göğebakan başlıklı bir de kitap çıkardı.

MÜZİK HAYATI

1995 yılında İstanbul'a gelen Murat Göğebakan, Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'ten albüm teklifi aldı. Bu şirketten 1997 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkardı. Ben Sana Aşık Oldum, Kara Gözlüm, Öyle ki Hasretimsin isimli şarkılarına klip çekti. Murat Göğebakan, Kral TV tarafından düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde yılın şarkısı, en iyi söz, en iyi beste, en iyi rock ve en iyi çıkış yapan şarkıcı kategorilerinde aday gösterildi. En iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödülünü aldı.

Hilmi Topaloğlu ve ortaklarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar[2] nedeniyle Prestij Müzik'ten ayrılan şarkıcı, 1998 yılında Sindoma Müzik'e transfer oldu. Bu şirketten Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş ve Merhaba isimli albümlerini çıkardı. Kara Sevda, Unutur muyum Seni, Malabadi Köprüsü, Göç, Anlasana, Merhaba ve Yeminin mi Var şarkılarına klip çekti.

2002 yılında, Ali Özbir'in sahip olduğu Özbir Müzik Yapım'dan çıkardığı Ayyüzlüm isimli albümünü çıkaran Murat Göğebakan, MÜYAP'ın en çok satan albüm ödülüne layık görüldü. Yurdun hemen hemen her yerinde konserler verdi. Bora Ayanoğlu'nun Yunus isimli eserinin üzerine Ömer Faruk Güney'in yazdığı sözlerle meydana getirilen Ayyüzlüm isimli şarkı ve bu şarkının yer aldığı bir albüm yaptı.

Ardından Yaralı, Sana Olan Aşkım Şahit ve Sevgiliye isimli albümlerini çıkaran sanatçı, bu süre içerisinde Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma Murat Göğebakan isimli bir de kitap çıkardı. 2006 yılının Kral TV Video Müzik Ödülleri Rock en iyi sanatçı ödülü ödül töreninde Barış Akarsuya en iyi rock sanatçısı ödülünü vermiştir. 2010 yılında kan kanserine yakalanan Murat Göğebakan, tedavisi bittikten sonra Aşıklar Yolu adlı albümü yayımladı. 2012 yılının Mart ayında çıkardığı Aşkın Gözyaşları adlı albümün ilk klibini Vurgunum, ikinci klibini ise Unutulan adlı parçalara çekti.

Müzik kariyeri boyunca Ahmet Koç, Ali Koç, Tuncer Tunceli, Grup Çağrışa, Nazmi Sunal, Gece Yolcuları, Emrah Demiralp, Ali Demirel, Ömer Faruk Güney, Yıldıray Gürgen gibi sanatçılarla çalışan Murat Göğebakan; Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur gibi isimlerin eserlerini de albümlerinde yorumladı. 1999 yılında Cansu Koç'la Kendim Ettim Kendim Buldum, 2004 yılında Emir Şaşmaz'la Gideceksen, yine 2004 yılında Aynı Mahallenin Çocukları (Yaşar, Haluk Levent, Feridun Düzağaç, Kurtuluş Türkgüven) ile Akdeniz Akşamları, 2007 yılında Zeliha Sunal ile Kara Gözlüm, 2010 yılında ise Örge Volkan'la Karagül isimli şarkılarda düet yaptı. Kendi albümleri dışında Sindomax, Aynı Mahallenin Çocukları, Geçmişten Geleceğe Yunus Emre ve Bahar gibi projelerde yer aldı.

Sevenleri ona "Ağabey" diye hitap etmektedir. Murat Göğebakan kendisine "Sevgi Adamı" lakabını takmıştı. Recep Tayyip Erdoğan için Uzun Adam şarkısını besteledi. Şarkı, Erdoğan tarafından 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında da kullanıldı.