Murat Emir, hem tıp hem hukuk alanında eğitim almış, akademik birikimini siyasetle birleştiren çok yönlü bir isimdir. CHP Grup Başkanvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan Emir, kariyeri boyunca göz hastalıkları uzmanı olarak sağlık alanında da önemli çalışmalara imza atmıştır. Peki, Murat Emir kimdir, eşi kim? CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ne doktoru, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ MURAT EMİR KİMDİR?

Murat Emir, 1969 yılında Malatya’da doğmuş, akademik ve mesleki kariyerini tıp, hukuk ve sağlık politikaları ekseninde geliştirmiş bir isimdir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Emir, 1992 yılında tıp eğitimini tamamlamış ve ardından Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi’nde göz hastalıkları alanında ihtisas yaparak uzman doktor unvanını almıştır.

Kamu görevlerinde uzun yıllar göz hastalıkları klinik şefi olarak çalışan Murat Emir, 2005 yılında kamu görevinden ayrılarak özel sağlık sektöründe faaliyet göstermeye başlamış ve “Özel Emir Göz Hastalıkları Dal Merkezi”ni kurmuştur. Akademik kariyerini yalnızca tıp alanıyla sınırlamayan Emir, Heidelberg Üniversitesi’nde “Lazer Fiziği” alanında yüksek lisans yapmış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni de tamamlayarak hukuk eğitimi almıştır.

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda “Sağlık Hukuku” üzerine doktora tezini tamamlayarak bilim doktoru unvanını almıştır. Çok yönlü akademik geçmişiyle dikkat çeken Murat Emir, iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. Siyasi kariyerinde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında TBMM’de görev yapmaktadır.

MURAT EMİR EŞİ KİM?

Murat Emir’in evlilik hayatı kamuoyunun da dikkatini çekmiştir. Emir, Evrim Rızvanoğlu ile evlenmiştir. Bu evlilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde dikkat çeken gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

MURAT EMİR NE DOKTORU?

Murat Emir, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra göz hastalıkları (oftalmoloji) alanında uzmanlaşmıştır. Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi’nde 1992–1996 yılları arasında ihtisas yaparak göz hastalıkları uzmanı olmuştur.

MURAT EMİR KAÇ YAŞINDA?

Murat Emir, 1969 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

MURAT EMİR NERELİ?

Murat Emir, Malatya doğumludur. 1969 yılında Malatya’da dünyaya gelen Emir, eğitim hayatının ilk dönemlerini burada geçirdikten sonra Ankara’da akademik yaşamına devam etmiştir.