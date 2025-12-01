Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz çarşamba günü evinde aniden rahatsızlandı. Hemen çağrılan ambulansla İstanbul özel bir hastaneye sevk edilen Cemcir, burada hızlı bir şekilde ilk müdahaleyi aldı. Sağlık ekibi, durumun ciddiyetini değerlendirerek acil tedaviye başlandı. Peki, Murat Cemcir hangi hastanede tedavi görüyor? Detaylar haberimizde!

İÇ KANAMA TEŞHİSİ VE ACİL MÜDAHALE

Hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda Murat Cemcir'in iç kanama geçirdiği belirlendi. Doktorlar, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak oyuncuyu yoğun bakıma aldı. Acil müdahale sürecinde hem cerrahi hem medikal yöntemler kullanıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ VE TAKİP

Murat Cemcir'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sağlık ekibi, kan değerleri ve hayati bulgularını sürekli takip ediyor. Sevenleri sosyal medyada ünlü oyuncunun sağlık durumu için destek mesajları paylaşıyor. Hastane yetkilileri, Cemcir'in durumu ile ilgili açıklamaların sadece yetkili kişiler tarafından yapılacağını belirtti