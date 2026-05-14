Haberler

Mumya ne zaman, nerede çekildi, Mumya filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Mumya ne zaman, nerede çekildi, Mumya filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mumya filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mumya konusu, özeti ve Mumya oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mumya filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Mumya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mumya filmini izleyecek olanların merak ettiği Mumya konusu nedir, Mumya oyuncuları kimler ve Mumya özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUMYA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Kült aksiyon-macera yapımı The Mummy (1999 film), 1998 yılında çekilmiş ve 1999 yılında vizyona girmiştir. Film, büyük ölçüde Fas’ın Sahra Çölü bölgelerinde, özellikle de Ouarzazate çevresinde, ayrıca İngiltere’deki stüdyo çekimlerinde tamamlanmıştır. Mısır atmosferi yaratmak için gerçek çöl lokasyonları ve devasa setler kullanılmıştır.

MUMYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, antik Mısır’da lanetlenmiş bir rahip olan Imhotep’in yeniden dirilişini konu alır. 1920’lerde geçen hikâyede, maceraperest Rick O’Connell ile kütüphaneci Evelyn Carnahan, yanlışlıkla bu kadim laneti uyandırır. İmhotep’in geri dönmesiyle birlikte dünya büyük bir tehdit altına girer.

Film; antik lanetler, hazine avı, doğaüstü güçler ve aksiyon dolu sahneleri bir araya getirerek macera türünün en popüler örneklerinden biri haline gelmiştir.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Hollywood’un tanınmış isimleri yer almaktadır:

• Brendan Fraser – Rick O’Connell

• Rachel Weisz – Evelyn Carnahan

• Arnold Vosloo – Imhotep

• John Hannah – Jonathan Carnahan

• Oded Fehr – Ardeth Bay

Bu güçlü kadro, filmin hem aksiyon hem de macera yönünü başarılı şekilde desteklemiştir.

MUMYA FİLMİ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

The Mummy (1999 film), vizyona girdiği dönemde büyük gişe başarısı elde etmiş ve modern macera sinemasının önemli yapımlarından biri olmuştur. Görsel efektleri, tempolu hikâyesi ve eğlenceli karakterleri sayesinde hâlâ geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara

Bir anda şehrin üzerini kapladı! Gökyüzünde esrarengiz görüntü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Kişisel verilerin korunması milli güvenlik ve dijital egemenlik meselesidir

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı'ndan kongreye damga vuran mesaj
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Bavulunu kapan buraya akın ediyor! Bozkırın ortasında saklı cennet

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi

II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı