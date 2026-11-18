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Alex Kurtzman'ın yönettiği Mumya filmi, 2016 yılında İngiltere ve Namibya'da çekildi. Çekimler 3 Nisan 2016'da İngiltere'nin Oxford kentinde başladı, 13 Ağustos 2016'da Namibya'da tamamlandı. Universal Pictures dağıtımındaki film, 9 Haziran 2017'de vizyona girdi. Filmin başrollerini Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson ve Russell Crowe paylaşıyor. Mumya filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne soruları film yayınlandığında en çok aranan konular arasında yer alıyor. İşte Mumya filminin çekim yerleri, oyuncu kadrosu, konusu ve merak edilen tüm detayları.

MUMYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mumya filmi, İngiltere ve Namibya'da çekildi. İngiltere'deki çekimler Oxford, Londra ve Surrey'de yapıldı.

Londra'daki Waterloo Köprüsü, Haziran 2016'da helikopterden çekilen konvoy sahneleri için kullanıldı. Camden bölgesindeki Central Saint Martins binası ise Nisan 2016'da hastane olarak düzenlenip set haline getirildi. Surrey'deki Waverley Abbey House ve tarihi manastır kalıntılarında da toplam dört gün çekim yapıldı.

Filmin açılış sahnelerinin büyük bölümü Namibya'nın Swakopmund kentinde çekildi. Bölge, filmde Mısır ve Irak'ı canlandırmak için kullanıldı. Erongo bölgesindeki Rossing Dağları, Sunset Dunes ve Pyramid Dunes kum tepeleri, Swakop kanyonları ve Messum Krateri de çekim yerleri arasında yer aldı.

MUMYA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mumya filminin çekimleri 3 Nisan 2016'da Oxford'da başladı. Londra'daki çekimler 17 Temmuz 2016'da sona erdi. Ekip ardından yaklaşık iki haftalığına Namibya'ya geçti. Filmin çekimleri 13 Ağustos 2016'da tamamlandı.

MUMYA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Mumya filminin dünya prömiyeri 22 Mayıs 2017'de Avustralya'nın Sidney kentinde yapıldı. Film, 9 Haziran 2017'de ABD'de ve birçok ülkede eş zamanlı olarak vizyona girdi. Yapım; 2D, 3D ve IMAX 3D formatlarında izleyiciyle buluştu.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mumya filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Tom Cruise : Nick Morton

Sofia Boutella: Prenses Ahmanet (Mumya)

Annabelle Wallis: Jenny Halsey

Jake Johnson: Chris Vail

Courtney B. Vance: Albay Greenway

Russell Crowe: Dr. Henry Jekyll / Edward Hyde

Marwan Kenzari: Malik

Javier Botet: Set

MUMYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, antik Mısır'da tahtın varisi olmayı bekleyen Prenses Ahmanet'in hikayesiyle başlıyor. Babasının bir erkek çocuğunun doğmasıyla tahttan mahrum kalan Ahmanet, ölüm tanrısı Set ile anlaşma yaparak güç kazanmak istiyor. İşlediği suçlar nedeniyle diri diri mumyalanan prenses, Mısır'dan uzak bir yere, Mezopotamya'ya gömülüyor.

Günümüzde Amerikan ordusunda görev yapan Nick Morton ve arkadaşı Chris Vail, Irak'ta tesadüfen Ahmanet'in mezarını buluyor. Arkeolog Jenny Halsey'nin de dahil olduğu ekip, lahdi bir uçakla İngiltere'ye götürmek isterken uçak düşüyor. Kazadan mucizevi şekilde kurtulan Nick, kısa süre sonra lanetli prensesin kendisini seçtiğini fark ediyor.

Uyanan Ahmanet, Set'i dünyaya getirmek için Nick'in peşine düşüyor. Dr. Henry Jekyll'ın yönettiği gizli örgüt Prodigium ise bu tehdidi durdurmaya çalışıyor. Ahmanet, ölü Haçlı şövalyelerinden oluşan bir ordu kurarak Londra'ya saldırıyor. Nick, hem lanetle hem de içindeki karanlık güçle mücadele etmek zorunda kalıyor.

MUMYA FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Mumya filminin yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman oturdu. Kurtzman, daha önce Transformers ve Star Trek gibi büyük yapımların senaryo ekibinde yer almıştı.

MUMYA FİLMİNİN SIFIR YERÇEKİMİ SAHNESİ NASIL ÇEKİLDİ?

Filmin en dikkat çeken sahnelerinden biri, uçağın düşmesi sırasında yaşanan ağırlıksızlık sahnesi. Bu sahne, "Vomit Comet" olarak bilinen ve parabolik uçuşla sıfır yerçekimi ortamı oluşturan özel bir uçakta çekildi. Yönetmen Kurtzman sahneyi başlangıçta teller ve dönen bir setle çekmeyi planlıyordu. Ancak Tom Cruise'un ısrarı üzerine gerçek ağırlıksızlık ortamı tercih edildi. Sahne için 64 çekim yapıldı. Uçuşlar sırasında ekipten birçok kişinin rahatsızlandığı belirtildi.

MUMYA FİLMİNİN BÜTÇESİ VE GİŞESİ

Mumya filminin yapım bütçesinin 125 ile 195 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Pazarlama giderleriyle birlikte toplam maliyetin yaklaşık 345 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Film dünya genelinde yaklaşık 410 milyon dolar hasılat elde etti. ABD ve Kanada'daki gişe geliri ise 80,2 milyon dolarda kaldı. Yüksek maliyetler nedeniyle stüdyonun filmden zarar ettiği bildirildi.

MUMYA FİLMİ DARK UNIVERSE SERİSİNİN İLK FİLMİ

Mumya filmi, Universal Pictures'ın klasik canavar karakterlerini aynı evrende buluşturmayı amaçladığı "Dark Universe" serisinin ilk halkası olarak planlandı. Russell Crowe'un canlandırdığı Dr. Jekyll karakteri de bu evrenin diğer filmlerine bağlantı kurmak amacıyla hikayeye eklendi. Ancak filmin beklenen gişe başarısını yakalayamaması üzerine serinin devam filmleri rafa kaldırıldı.

MUMYA FİLMİ 1999 YAPIMINDAN FARKLI MI?

Evet. Tom Cruise'lu Mumya, 1999 yapımı Mumya filminin devamı değil, yeni bir uyarlamasıdır. Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ın başrolleri paylaştığı 1999 yapımı film, 1920'li yıllarda Mısır'da geçiyor ve kötü karakter Rahip İmhotep'i konu alıyor. 2017 yapımı film ise günümüzde geçiyor ve kötü karakter olarak Prenses Ahmanet'i merkeze alıyor.