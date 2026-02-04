Mükremin Gezgin gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Mükremin Gezgin kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya dünyasında yankı uyandıran bir gelişme daha yaşandı. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mükremin Gezgin, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözler şimdi Gezgin hakkında yöneltilen suçlamalara ve adli sürecin seyrine çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MÜKREMİN GEZGİN GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Mükremin Gezgin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk işlemlerinin yarın yapılacağı öğrenildi.

MÜKREMİN GEZGİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mükremin Gezgin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş suçlamaları yöneltildi. Operasyon, sosyal medya fenomenlerine yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan bir TikTok ve Instagram fenomenidir. Özellikle TikTok'ta paylaştığı videolar ve dikkat çeken "gebelik" içerikleriyle geniş bir kitleye ulaştı.

Kendisini TikTok profilinde "Nasıl mutluysam öyle yaşıyorum, eleştirebilirsiniz ama yargılayamazsınız" sözleriyle tanımlamaktadır.

Daha önce çocukların yer aldığı bir paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış, hayasızca hareket ve müstehcenlik suçlamalarıyla yargılanmış ve ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

MÜKREMİN GEZGİN KAÇ YAŞINDA?

Mükremin Gezgin, 8 Nisan 1998 doğumludur. Buna göre 27 yaşındadır.

MÜKREMİN GEZGİN NERELİ?

Eğitim hayatına Ankara'da başlamış ve Ankara'da yaşamaktadır. Metinde doğum yeri bilgisi yer almamakla birlikte, Ankara'da ikamet ettiği belirtilmektedir.