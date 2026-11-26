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Muhtemel Aşk 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Muhtemel Aşk 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın Show TV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor. Yeni bölüme ait tanıtımda ise ameliyat sonrası Kadir'in değişen huyları ve Defne'yi kıskandıracak hemşire öne çıkıyor.

MUHTEMEL AŞK 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Muhtemel Aşk 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında Show TV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda, zorlu ameliyatın ardından Kadir'in huylarında yaşanan değişim aile içinde eğlenceli anlara neden oluyor. Defne ve Selma, Kadir'e bakmak için adeta yarışa girerken, Yiğit ve Melis, Kadir'in bakımı için gelen hemşire konusunda Defne'yi uyarıyor. Tanıtımın sonunda Defne'nin Kadir'i hemşireyle bir arada görmesi, yeni bölüme dair merakı artırıyor.