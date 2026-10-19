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Muhtarlar Günü, mahalle ve köylerde görev yapan muhtarların çalışmalarına ve muhtarlık kurumunun önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanıyor. Osmanlı döneminde temelleri atılan muhtarlık teşkilatının geçmişine dayanan bu özel günün tarihi ve 19 Ekim’in seçilme nedeni merak ediliyor. Peki, Muhtarlar günü ne zaman, bugün mü? Muhtarlar günü neden 19 Ekim'de kutlanıyor? Detaylar...

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Muhtarlar Günü, her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanıyor. Mahalle ve köylerde vatandaşların taleplerini dinleyen, yerel sorunları ilgili kurumlara ileten muhtarlar için belirlenen bu özel gün, muhtarlık kurumunun önemini gündeme taşıyor.

2026 yılında da 19 Ekim Pazartesi günü kutlanan Muhtarlar Günü, muhtarların görevlerini ve yerel yönetimlerde üstlendikleri sorumlulukları hatırlatıyor.

MUHTARLAR GÜNÜ BUGÜN MÜ?

Evet, Muhtarlar Günü bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü kutlanıyor. Her yıl aynı tarihte kutlanan bu özel gün, mahalle ve köylerde görev yapan muhtarların çalışmalarına dikkat çekiyor.

MUHTARLAR GÜNÜ NEDEN 19 EKİM'DE KUTLANIYOR?

Muhtarlar Günü'nün 19 Ekim'de kutlanmasının nedeni, muhtarlık kurumunun tarihsel geçmişine dayanıyor. Osmanlı Padişahı II. Mahmud döneminde, 1829 yılında İstanbul'da ilk muhtarlık teşkilatının temelleri atıldı. Zaman içerisinde gelişen muhtarlık kurumu, yerel yönetim yapısının önemli bir parçası haline geldi.

Muhtarlar Günü'nün resmî olarak belirlenmesi ise 2015 yılında yayımlanan genelgeyle gerçekleşti. Muhtarların karşılaştığı sorunların gündeme getirilmesi, kurumun ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik çalışmalar yapılması amacıyla 19 Ekim, Muhtarlar Günü olarak kabul edildi.