Muhittin Böcek'in serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Böcek ailesinin mal varlığı nedir?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen “rüşvet, irtikap ve mal varlığı değerlerini aklama” iddialarına ilişkin soruşturma süreci kapsamında, kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri de serveti ve mal varlığı oldu.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SERVETİ NE KADAR, MAL VARLIĞI NEDİR?

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar ve savcılık süreçlerine yansıyan bilgiler çerçevesinde, Böcek’in şahsi servetiyle ilgili kesin ve resmî bir “servet listesi” kamuya açıklanmış değildir. Ancak yürütülen adli süreçte, kendisi ve ailesine ait bazı taşınmazlar ile finansal hareketlerin incelemeye alındığı belirtilmiştir.

Soruşturma kapsamında özellikle banka transferleri, taşınmaz alım-satım işlemleri ve üçüncü kişiler üzerinden yürütülen para akışlarının mercek altına alındığı ifade edilmektedir. Bu süreçte, mal varlığına ilişkin değerlendirmeler doğrudan iddialar üzerinden yürütülmektedir.

BÖCEK AİLESİNİN MAL VARLIĞI NEDİR?

Böcek ailesine ilişkin mal varlığı konusu da soruşturmanın en kritik başlıkları arasında yer almaktadır. Dosyada yer alan bilgilere göre, aile bireylerinin taşınmaz edinimleri, araç alım-satımları ve banka hesap hareketleri incelenmektedir.

Soruşturma kapsamında özellikle Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek’in finansal hareketleri üzerinde durulmuştur. Gelir kaynaklarının açıklanması, para transferlerinin kaynağı ve altın bozdurma işlemleri gibi detaylar dosyada yer alan iddialar arasında bulunmaktadır.

Zuhal Böcek’in ifadesinde yer alan bazı beyanlar ise şu şekilde kayıtlara geçmiştir:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek, savcılık ifadesinde, eşi Gökhan Böcek'in ne iş yaptığını, gelir kaynaklarının neler olduğunu bilmediğini beyan etti.

Eşinin varlıklı bir aileden geldiğini, babası ve annesinin borçlarını ödediğini, maddi destekte bulunduğunu anlatan Böcek, "Gökhan'ın eve para dolu çantayla da geldiğini görmedim. Uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Bir defasında cüzdanında beyaz toz kalıntılar gördüm. Gökhan'ın uyuşturucu madde kullandığından şüphelendim. Ondan sonra cüzdanını vesaire karıştırmaya başladım. Her ne kadar Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığım belirtilmiş ise de hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım." iddiasında bulundu.

"YÜZDE 10'LA GEÇİNEN EZİK" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Zuhal Böcek, telefonunda daha önce yapılan incelemede tespit edilen, eşine yönelik "yüzde 10'la geçinen ezik" şeklindeki sözü dayılarıyla hissedar oldukları arsada yüzde 10'luk fark konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklardan kaynaklı söylediğini, eşinin belediyede ihale süreçlerini takip edip etmediğini, belediyeye iş yapan müteahhitlerden yüzde 10 civarında pay alıp almadığını bilmediğini öne sürdü.

Böcek'e, "25 Mayıs 2024'te dubleks daire satın aldığı, internette aynı mahallede satılan dairelerin ilanları incelendiğinde 1+1 dairelerin 5 milyon 300 bin lira, 2+1 dairelerin ise 7,5 milyon liranın üzerinde olduğu" bilgisi aktarılarak, aldığı 4+1 dairenin bulunduğu konum ve büyüklüğü itibarıyla gerçek değerinin 3,5 milyon lira olmasının olağanlık durumu da soruldu.

MUHİTTİN BÖCEK VE AİLESİNİN MAL VARLIĞINA NEDEN EL KONULDU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’in mal varlıklarına el konulmuştur.

Söz konusu kararın, “rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında alındığı belirtilmiştir. El koyma işlemi, soruşturma sürecinde delil niteliği taşıyan mal varlığı hareketlerinin korunması amacıyla uygulanmıştır.

Dosyada yer alan bilgilere göre, banka hesapları, taşınmazlar ve bazı finansal varlıkların tedbir kapsamında değerlendirildiği aktarılmaktadır. Bu süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde ilerlemektedir.