Muhittin Böcek itirafçı oldu mu, Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı mı?

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Muhittin Böcek itirafçı oldu mu, Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı mı?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemleri devam ediyor.

MUHİTTİN BÖCEK’TEN ‘ETKİN PİŞMANLIK’ BAŞVURUSU

OĞLU DA İTİRAFÇI OLMUŞTU

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.

Osman DEMİR
