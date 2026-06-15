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Muharrem orucu ne zaman başlıyor?

Muharrem orucu ne zaman başlıyor?
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Muharrem ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar "Muharrem orucu ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İslam dünyasında faziletli kabul edilen Muharrem ayında tutulacak oruçların tarihleri merak edilirken, özellikle Aşure Günü öncesinde oruç ibadetine ilişkin araştırmalar hız kazandı.

Müslümanlar için önemli aylardan biri olan Muharrem ayına girilmesiyle birlikte gözler Muharrem orucunun başlangıç tarihine çevrildi. "Muharrem orucu ne zaman başlıyor?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, Muharrem ayında tutulması tavsiye edilen oruç günleri ve Aşure Günü'nün tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam dünyasında kutsal kabul edilen dört haram aydan biri olan Muharrem ayı, aynı zamanda Hicri takvimin ilk ayı olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Vatandaşlar “2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt ararken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvim detayları netlik kazandı.

2026 MUHARREM AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ

Diyanet takvimine göre 2026 yılında Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak. Böylece Hicri 1448 yılına da resmen giriş yapılmış olacak. Muharrem ayı, 14 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

HİCRİ YILBAŞI 15 HAZİRAN AKŞAMI İDRAK EDİLECEK

15 Haziran Pazartesi akşamı, 16 Haziran Salı gününe bağlayan gece Hicri yılbaşı olarak kabul edilecek. Bu gece aynı zamanda Hicri 1448 yılının başlangıcı olarak idrak edilecek ve İslam dünyasında yeni hicri yılın başlangıcı karşılanacak.

2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure Günü de 2026 yılı için belli oldu. İslam geleneğinde Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

AŞURE GELENEĞİ VE ANLAMI

Bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi olarak kabul edilen aşure, Aşure Günü’nde pişirilip komşularla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılan önemli bir gelenek olarak yaşatılmaya devam ediyor. 2026 yılında da 25 Haziran itibarıyla aşure kazanlarının kaynaması ve bu manevi geleneğin sürdürülmesi bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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