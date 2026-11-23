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Muhammed Umar Elmurodzoda kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2015 doğumlu Muhammed Umar Elmurodzoda, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dünyaya geldi ve Galatasaray Futbol Akademisi'nde futbol eğitimini sürdürüyor. Muhammed Umar Elmurodzoda kaç yaşında, aslen nereli, Türk mü ve Galatasaray'ın hangi takımında oynuyor gibi soruların yanıtlarını haberimizde derledik.

MUHAMMED UMAR ELMURODZODA KİMDİR?

Muhammed Umar Elmurodzoda, Galatasaray'ın alt yaş gruplarında forma giyen genç bir futbolcu. Altınordu Çocuk Festivali'nde Galatasaray formasıyla attığı golle futbol kamuoyunun gündemine girdi. Elmurodzoda bu golde rakip oyuncuları art arda çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Bu pozisyon, genç futbolcunun top tekniğini ve bitiriciliğini gözler önüne serdi.

MUHAMMED UMAR ELMURODZODA KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Umar Elmurodzoda 2015 doğumlu. Doğum tarihine göre 10 ya da 11 yaşında. Futbol kariyerinin henüz çok başında olan Elmurodzoda, Galatasaray altyapısının çocuk yaş gruplarında yer alıyor.

MUHAMMED UMAR ELMURODZODA ASLEN NERELİ, TÜRK MÜ?

Muhammed Umar Elmurodzoda Türk değil, Özbek. Genç futbolcu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te doğdu. Son yıllarda Özbekistan'dan çıkan futbolcular Türkiye'de dikkat çekiyor. Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev gibi isimler Süper Lig'de forma giyerek bu ilgiyi artırmıştı.

MUHAMMED UMAR ELMURODZODA GALATASARAY'DA MI, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Evet, Muhammed Umar Elmurodzoda Galatasaray'da oynuyor. Genç futbolcu, Galatasaray Futbol Akademisi bünyesindeki çocuk yaş gruplarında forma giyiyor. Altınordu Çocuk Festivali'nde de sarı kırmızılı formayla sahaya çıktı. Elmurodzoda'nın Galatasaray altyapısına ne zaman katıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.