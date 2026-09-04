Muhammed Şengezer neden yok, kadroda yok mu, Muhammed Şengezer Başakşehir’den ayrıldı mı?

Başakşehir’in Galatasaray karşısındaki maç kadrosunda Muhammed Şengezer’in bulunup bulunmadığı taraftarların gündeminde yer alıyor. Muhammed Şengezer’in kadroda yer almaması sonrası “Başakşehir’den ayrıldı mı, neden yok?” soruları araştırılırken, oyuncunun takımdaki geleceği ve maç kadrosundaki durumu merak ediliyor.

MUHAMMED ŞENGEZER NEDEN YOK? BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇINDA KADRODA MI?

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada Muhammed Şengezer’in neden kadroda yer almadığı merak konusu oldu. Başakşehir’in başarılı kalecisi, maç kadrosunda bulunmuyor. Futbolseverler ise “Muhammed Şengezer neden yok, sakat mı, Başakşehir’den ayrıldı mı?” sorularına yanıt arıyor.

MUHAMMED ŞENGEZER NEDEN KADRODA YOK?

Muhammed Şengezer, Başakşehir’in Galatasaray ile oynadığı maçta kadroda yer almıyor. Edinilen bilgilere göre deneyimli kaleci, dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

MUHAMMED ŞENGEZER SAKATLANDI MI?

Başakşehir’in Galatasaray maçı öncesinde Muhammed Şengezer’in antrenmanda sakatlık yaşadığı belirtildi. Bu nedenle teknik heyet, oyuncuyu maç kadrosunda değerlendirmedi. Şengezer’in sakatlığının detayları ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı konusunda ise yeni açıklamalar bekleniyor.

MUHAMMED ŞENGEZER BAŞAKŞEHİR’DEN AYRILDI MI?

Muhammed Şengezer’in Galatasaray maçının kadrosunda bulunmaması, oyuncunun takımdan ayrıldığı yönünde soru işaretlerine neden oldu. Ancak oyuncunun kadroda yer almamasının nedeninin antrenmanda yaşadığı sakatlık olduğu belirtildi. Şengezer Başakşehir’den ayrılmadı.

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