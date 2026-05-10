Muğlaspor şampiyon oldu mu, Muğlaspor hangi lige yükseldi, 1 Lig’e mi yükseldi?

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda nefeslerin tutulduğu 90 dakikanın sona ermesiyle birlikte Türk futbolunda bir üst lige çıkan son takım netlik kazandı. Büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkan Muğla ekibinin akıbetini merak eden spor tutkunları, dijital platformlarda "Muğlaspor hangi lige yükseldi, kupayı kim aldı?" sorgularını hız kazandırdı. Trendyol 1. Lig biletinin sahibini bulduğu bu dev finalin ardından Muğlaspor'un başarı grafiği ve gelecek sezonki rakipleri hakkındaki en güncel bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

MUĞLASPOR ŞAMPİYON OLDU: BURSA'DA KUPA SEVİNCİ

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan dev finalde Muğlaspor, sergilediği üstün performansla rakibini saf dışı bırakarak 2025-2026 sezonu TFF 2. Lig Play-Off Şampiyonu oldu. Sezon boyu sürdürdüğü istikrarlı grafiği finalde kupa ile taçlandıran Muğla ekibi, camiasına büyük bir gurur yaşattı.

MUĞLASPOR 1. LİG’E Mİ YÜKSELDİ?

Evet, Play-Off finalini kazanan Muğlaspor, statü gereği doğrudan Trendyol 1. Lig’e yükselme hakkı kazandı. Yeşil-beyazlılar, önümüzdeki 2026-2027 sezonunda Türkiye'nin en prestijli liglerinden biri olan 1. Lig'de mücadele edecek. Bu başarıyla birlikte Muğlaspor, Süper Lig’in bir alt basamağına adını yazdırarak şehrini profesyonel liglerin zirvesine bir adım daha yaklaştırdı.

EGE TEMSİLCİSİNİN TARİHİ BAŞARISI

Muğlaspor'un bu zaferi, kulüp tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Uzun süren üst lig özlemini Bursa'daki finalle noktalayan temsilcimiz, şampiyonluk kupasını TFF yetkililerinin elinden alarak kutlamalara başladı. Maçın ardından teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk sevincini kendilerini yalnız bırakmayan binlerce taraftarıyla paylaştı.

MUĞLA SOKAKLARI BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Şampiyonluk haberinin gelmesiyle birlikte Muğla merkez ve ilçelerinde büyük bir coşku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı bayraklarla donatılan caddelerde taraftarlar, takımlarının 1. Lig’e yükselişini araç konvoyları ve meşalelerle kutluyor. Muğlaspor yönetimi ise yeni sezonda 1. Lig’de kalıcı olabilmek için transfer ve yapılanma çalışmalarına şimdiden start verdi.