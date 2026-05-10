TFF 2. Lig’de sezonun en kritik randevusu geldi çattı! Bir üst lige çıkacak son takımın belirleneceği Play-Off final mücadelesinde Muğlaspor ve Elazığspor, Bursa’da kozlarını paylaşıyor. Kazananın TFF 1. Lig biletini cebine koyacağı bu tarihi eşleşme öncesinde sporseverler, arama motorlarında Muğlaspor Elazığspor tek maç mı, rövanşı var mı, Muğlaspor Elazığspor nerede oynanıyor, ilk 11ler açıklandı mı?

BEYAZ GRUP’TA BÜYÜK FİNAL: MUĞLASPOR - ELAZIĞSPOR

Beyaz Grup’un şampiyonluk biletini alacak ekip ise 10 Mayıs Pazar günü belli oluyor. Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak olan bu dev finalde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

TRENDYOL 1. LİG YOLUNDA SON 180 DAKİKA

Hafta sonu oynanacak bu iki kritik final müsabakasının ardından, Trendyol 1. Lig'e yükselen son takımlar resmiyet kazanacak. Kazanan ekipler sezonun yorgunluğunu şampiyonluk kupasıyla atarken, gelecek sezonun planlaması için de start vermiş olacaklar.

MUĞLASPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İki köklü camiayı karşı karşıya getirecek olan bu büyük final, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) oynanacak. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19:00'da çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: MUĞLASPOR - ELAZIĞSPOR HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı bu zorlu 90 dakika, Türkiye'de alt liglerin heyecanını ekranlara taşıyan Tivibu Spor aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip edebileceğiniz kanallar şunlardır:

• Tivibu Spor

• Fil Box

TİVİBU SPOR YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyon üzerinden takip edecek taraftarlar için platform ve kanal detayları şu şekildedir:

• Tivibu: 77. Kanal

• Fil Box: 77. Kanal

• Yayın; Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerin erişimine sunulacaktır.

DEV FİNAL BURSA ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ MATLI STADYUMU'NDA

Muğlaspor ve Elazığspor, TFF 1. Lig’e yükselmek için Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda tüm kozlarını paylaşacak. Tarafsız sahada oynanacak olan bu tek maçlık finalde her iki takım da taraftar desteğiyle sahadan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Muğlaspor Elazığspor maçı tek maç olarak oynanıyor.