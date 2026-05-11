Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Bodrum’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Mayıs Pazartesi Muğla az önce deprem mi oldu?

Günün ilk saatlerinde hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar, "Bugün Muğla'da deprem mi oldu?" sorgusuyla güncel deprem listelerini takibe aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan sondakika'>son dakika depremler listesi, yaşanan sarsıntının şiddetini ve yerini belirlemek isteyenler için kritik önem taşıyor. Muğla merkez ve çevre ilçelerden hissedilen depremin ardından saha tarama çalışmaları başlarken; bölgedeki son durum, uzman yorumları ve resmi kurum açıklamaları haberimizde yer alıyor.

MUĞLA BODRUM'DA KORKUTAN SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, merkez üssü Muğla’nın Bodrum ilçesi olan orta şiddette bir yer sarsıntısı kaydedildi. Yapılan ölçümlerde depremin büyüklüğü 4.2 olarak belirlendi. Pazar gecesini Pazartesiye bağlayan saatlerde gerçekleşen bu sarsıntı, Bodrum merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

DEPREMİN SAATİ VE TEKNİK AYRINTILARI

Muğla genelinde hissedilen depremin teknik parametreleri resmi kurumlar tarafından şu şekilde açıklandı:

• Büyüklük: 4.2 (Mw)

• Tarih: 10 Mayıs Pazar

• Saat: 23:29

• Merkez Üssü: Bodrum (Muğla)

• Derinlik: 41.2 Kilometre

Depremin yerin yaklaşık 41.2 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeydeki şiddetini bir nebze azaltırken, geniş bir alanda hissedilmesine olanak tanıdı.

SAHADA OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

Sarsıntının hemen ardından Muğla Valiliği ve AFAD koordinesinde bölgede saha tarama çalışmaları başlatıldı. İlk gelen bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarlara göre; Bodrum merkezli depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da bina hasarı tespit edilmedi. Yetkililer, bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu ve hayatın normal akışında devam ettiğini bildirdi.