Muğla KYK'da intihar olayı nedir, ne zaman oldu? Muğla KYK'da intihar olayında ölen var mı?

Muğla’da bir KYK yurdu sabah saatlerinde ürkütücü bir olayla gündeme geldi. Muğla KYK’daki intihar olayı tam olarak neydi ve ne zaman gerçekleşti? Olayın ayrıntıları ve sonucu merak edilirken, sosyal medyada “Muğla KYK’da ölen oldu mu?” sorusu hızla gündemin üst sıralarına taşındı. Gelişmeler, hem yurtta kalan öğrenciler hem de vatandaşlar arasında büyük bir merak ve endişe yarattı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUĞLA KYK'DA NE OLDU?

Öğrenci yurdunda kalan genç, bunalım nedeniyle pencereden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Hava yastığına düşmesine rağmen beton zemine çarpan genç ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında ekipler genci ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

MUĞLA KYK'DA KİM İNTİHAR ETTİ?

Olayda yaşamını yitiren öğrenci, İ.C. olarak kaydedildi.

MUĞLA KYK'DA İNTİHAR OLAYI NEDİR?

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yer alan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan bir genç, psikolojik bunalım yaşadığı iddiasıyla yurdun penceresine çıkarak aşağı atladı. Olay sırasında emniyet, itfaiye, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemi olarak bahçeye hava yastığı açtı, fakat genç ikna edilemeyerek kendini boşluğa bıraktı.

İNTİHAR OLAYINDA ÖLÜ VAR MI?

Evet, genç ağır yaralandıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.