Muğla KYK'da intihar eden çocuk kimdir, neden intihar etti? Muğla KYK'da kendini camdan atan çocuk kaç yaşında, nereli, ailesi kimdir?

Muğla KYK’daki bir öğrencinin yurt penceresinden atlayarak yaşamını yitirmesi, hem şehirde hem de sosyal medyada gündemin üst sıralarına yerleşti. İntihar eden genç kimdi ve neden böyle bir karar aldı? Kendini camdan atan öğrencinin yaşı, memleketi ve ailesi hakkında bilgiler merak konusu oldu. Yaşanan bu üzücü olayın tüm detayları araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUĞLA KYK'DA İNTİHAR OLAYI NEDİR?

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda, bunalıma girdiği iddia edilen bir genç, yurdun penceresine çıkarak aşağı atladı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar ve yurt yetkilileri tarafından ihbar yapıldı, emniyet, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemi olarak yurdun bahçesine hava yastığı açtı, ancak genç ikna çabalarına yanıt vermeyerek kendini boşluğa bıraktı.

İNTİHAR OLAYINDA ÖLÜ VAR MI?

Evet, genç ağır yaralandı ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MUĞLA KYK'DA NE OLDU?

Öğrenci yurdunda kalan genç, bunalım nedeniyle kendini boşluğa bıraktı. Hava yastığına düşmesine rağmen beton zemine temas ettiği için ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında ekipler gençle ikna çabalarına girişti ancak başarılı olamadı.

MUĞLA KYK'DA KİM İNTİHAR ETTİ?

Olayda hayatını kaybeden kişi, yurt öğrencisi İ.C. olarak belirtiliyor.