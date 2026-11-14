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Muğla elektrik kesintisi! Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Muğla elektrik kesintisi! Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?
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ADM Elektrik, Muğla'nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 10 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.

Kesinti programının açıklanmasının ardından " Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Muğla elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

ADM Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Muğla'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Yatağan, Datça, Ula, Bodrum, Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe, Milas, Seydikemer.

YATAĞAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

14.00-16.00: Akyol

DATÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

13.00-18.00: Cumalı, Yaka

ULA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.30-16.30: Çıtlık

BODRUM ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-15.30: Mumcular

09.00-15.00 ve 10.00-13.00: Bazı bölgeler

FETHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-16.30: Nif

09.00-15.00: Akarca, Foça

ORTACA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-14.00: Arıkbaşı, Beşköprü, Terzialiler

09.00-15.00: Arıkbaşı, Dereköy

MARMARİS ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-15.30: Hisarönü

MENTEŞE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.00: Akkaya, Yeniköy

MİLAS ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.00: Cumhuriyet, İsmet Paşa

SEYDİKEMER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.00: Uğurlu, Zorlar

MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Muğla'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

MUĞLA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Muğla'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Muğla için planlı elektrik kesintileri, ADM Elektrik resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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