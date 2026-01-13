Müge Anlı son bölüm izle: Müge Anlı'nın 13 Ocak Salı günü yayınlanan bölümü full, HD nereden nasıl izlenir?

Müge Anlı'nın son bölümü yayınlandı, izleyiciler ekrana kitlendi! 13 Ocak Salı günü ekrana gelen yeni bölümde hangi sır perdesi aralandı, hangi kayıp dosyaları çözülmeye çalışıldı, izleyiciler merak içinde. HD ve full olarak bölümü izlemek için hangi yöntemler var, nereden erişilebilir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

Rıza Demirarslan, iki buçuk yıllık karısı Halime'nin bir buçuk yaşındaki çocuklarını ve 2 milyon TL'lik birikimlerini yanına alarak evden kaçtığını iddia etmişti.

Canlı yayına bağlanan Halime, eşi ve kayınpederinden şiddet gördüğünü önce devlete daha sonra baba evine sığındığını anlatmıştı. Karı koca canlı yayında karşı karşıya gelerek iddialar hakkında yüzleşti. Rıza Demirarslan eşine "evine dön" çağrısı yaparken, Halime Demirarslan "Sorunlarımızın düzelebileceğini düşünmüyorum" dedi.

Halasının ve eşinin günlerdir evine dönmesi için çabaladığı Ayşenur Şen, günler sonra kararını verdi. Endişeli bekleyiş, sıcacık sarılmalarla son buldu. Müge Anlı ekibi Şen çiftinin evine konuk oldu ve Ayşenur Şen'in özel açıklamalarına şahit oldu. Eşini özlediğini ve pişman olduğunu söyleyen Ayşenur Şen, "Beni aileme kavuşturduğu için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Sibel Bilimli'den 5 Ocak'tan bu yana haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe eden anne Gülserin Bilimli, kızının kapı komşuları tarafından dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'ya başvurdu.

Kızının tehdit edildiğini iddia eden anne Gülserin Bilimli, kapı komşusunun daha öncede daha fazla kişiyi dolandırdığını söyledi.

Isparta'da aracı yakılmış, başı bedeninden ayrılmış halde bulunan Ferdi Özdemir cinayetine ilişkin soruşturma derinleşirken, yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Ferdi Özdemir'in araba park meselesi yüzünden tartıştığı iddia edilen komşusu Seydi, canlı yayına katıldı. Komşusunun arabalarını izinsiz şekilde evinin önüne koyduğu söyleyen Ümran Özdemir, "Seydi bizle uğraşıp duruyordu, bende gözü var" dedi. İddiaları yanıtlayan Seydi, "Bütün anlattığı şeyleri reddediyorum, benim Ferdi ile hiçbir sıkıntım yoktu" dedi.

İhanet iddialarında adı geçen Ümran Özdemir ilkokul arkadaşı Meriç, canlı yayındaydı. Gizli görüşme söylentilerini reddeden Meriç, komşu Seydi'nin yalan söylediğini belirtti. Meriç'i telefondan engellediğini söyleyen Ümran Özdemir ise "7 ay önce değil, en son 8 sene önce görüştük" dedi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, Türk televizyonlarının uzun soluklu ve etkili programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in sunucusudur. 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğan Anlı, gazetecilik ve televizyonculuk kariyerini özellikle kriminal olaylar, kayıp dosyaları ve çözülmemiş vakaların araştırılması üzerine inşa etmiştir.

Programında kayıp yakınlarını bulma, faili meçhul cinayetleri aydınlatma ve toplumsal sorunlara ışık tutma konularına odaklanan Müge Anlı, hem televizyon izleyicileri hem de medyada geniş yankı uyandıran bir isim haline gelmiştir.