Müge Anlı ne zaman başlıyor? Son dakika! Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 26 Haziran 2026 tarihinde sezon finali yapan programın eylül ayında ekranlara dönmesi beklenirken, yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili resmi açıklama merak konusu oldu. Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte programa ilişkin merak edilen detaylar...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Programın eylül ayının ilk günlerinde ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda haziran ayının sonlarına doğru sezon finali yapan program, yaz arasının ardından yeni yayın döneminde genellikle eylül ayında yeniden ekrana geliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 2026 yılında da benzer bir yayın takvimini izlemesi bekleniyor. Programın 26 Haziran 2026 tarihinde sezon finali yaparak yaz arasına girmesinin ardından, yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. ATV'nin önceki yıllardaki yayın dönemleri dikkate alındığında programın eylül ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak söz konusu tarih henüz resmi olarak açıklanmış kesin bir yayın tarihi değil. Programın yeni sezon başlangıç tarihi ATV tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından netlik kazanacak.