Müge Anlı Emine Yıldırımcan olayı nedir? Emine Yıldırımcan'ı üvey baba Ercan Yılmaz mı öldürdü?

1995'te 4 yaşında kaybolan Emine Yıldırımcan'ın dosyası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme geldi. Peki, Müge Anlı Emine Yıldırımcan olayı nedir? Emine Yıldırımcan'a ne oldu, üvey baba Ercan Yılmaz mı öldürdü? Üvey baba Ercan Yılmaz'ın iddiaları, tespih makinesi detayları ve görgü tanığı ifadeleriyle yaşananlar haberimizde.

MÜGE ANLI EMİNE YILDIRIMCAN OLAYI NEDİR?

1995 yılında, 4 yaşında iken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın dosyası, yıllar sonra televizyon ekranlarında yeniden gündeme geldi. Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, küçük Emine'nin akıbeti ve ailesinin yaşadığı süreç detaylı olarak ele alındı. Olay, sadece kayıp bir çocuğun bulunmasıyla sınırlı kalmayıp aile içi iddiaları ve ciddi suçlamalarla gündeme geldi.

Kayıp çocuk dosyası yıllar boyunca çözülemeyen bir muamma olarak kalırken, Emine Yıldırımcan'ın kuzeni Aymila ve babası Safet, program aracılığıyla kamuoyuna seslendi. Aile, Emine'nin kaybolmasından üvey babasının sorumlu olduğunu belirtti.

EMİNE YILDIRIMCAN'A NE OLDU?

Olayın detayları, kuzeni Aymila Yıldırımcan tarafından aktarıldı. Avukat olan Aymila, yıllarca kuzenini görebilmek için mücadele ettiğini, ancak Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından sürekli engellendiğini açıkladı.

Ailenin aktardığı bilgilere göre, Emine'nin babasından boşandıktan sonra annesi, Ercan Yılmaz isimli bir erkekle dini nikahla birlikteliğe girdi. Emine de annesiyle birlikte bu yeni eve taşındı. Bu sürecin ardından talihsiz çocuğun akıbeti bilinmeyen bir şekilde değişti.

TESPİH MAKİNESİ İDDİASI

Aymila Yıldırımcan'ın ifadelerine göre, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan üç kızı, yıllar sonra babaları hakkında cinsel istismar iddiasında bulundu. Bu şikâyetlerin 2004 yılında Yılmaz'ın cezaevine girmesiyle sonuçlandığı belirtildi.

Kızların ifadelerinde öne çıkan detaylar arasında Emine'nin üvey babası tarafından evde dövüldüğü iddiası yer aldı. Annesi evde yokken Emine'nin defalarca darp edildiği, bir gün duvara fırlatıldıktan sonra hareketsiz kaldığı öne sürüldü. İddialara göre, Ercan Yılmaz küçük kızı ortadan kaldırmak için tespih makinesini kullandı.

EMİNE YILDIRIMCAN, ÜVEY BABA ERCAN YILMAZ MI ÖLDÜRDÜ?

Programa bağlanan bir görgü tanığı, olayla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Tanık, Ercan Yılmaz'ın kızlarının arkadaşı olduğunu belirterek, yıllar önce kızların kendisine "Babamız üvey kardeşimizi öldürdü, cenazeyi yok etmemizi söyledi" şeklinde ifadelerde bulunduğunu aktardı.

Ercan Yılmaz ise hakkındaki iddiaları yalanladı ve tespih makinesi ile ilgili iddiaların mümkün olmadığını ifade etti. Olayın ardından hayvanlarla birlikte yaşamaya başladığı bildirildi.