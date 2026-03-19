Adalet Bakanlığı'nda önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Mücahit Gülşen, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Peki, Mücahit Gülşen kimdir? Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mücahit Gülşen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ MÜCAHİT GÜLŞEN KİMDİR?

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'nın hukuki süreçlerinin yürütülmesi ve idari işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yönetilmesi açısından merkezi bir role sahip. Bu nedenle Mücahit Gülşen'in göreve atanması, kurumun hukuki işleyişi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MÜCAHİT GÜLŞEN KAÇ YAŞINDA?

Mücahit Gülşen'in kişisel yaşamına dair detaylı bilgiler resmi kaynaklarda sınırlı. Dolayısıyla yaşına dair kesin bir bilgi kamuya açıklanmamıştır.

MÜCAHİT GÜLŞEN NERELİ?

Resmi kaynaklarda Mücahit Gülşen'in memleketi hakkında doğrudan bilgi bulunmamaktadır.

ADALET BAKANLIĞI'NDAKİ KAPSAMLI GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ ATAMALAR

Mücahit Gülşen'in Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanması, Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen geniş kapsamlı yönetici değişiklikleri çerçevesinde gerçekleşti. Aynı Resmî Gazete kararına göre, Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu görevlerinden alındı.

Bu görevden almaların ardından ilgili birimlere yeni yöneticiler atandı:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Hazım Aslancı

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne Erdinç Avşar

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Çelebi Yılmaz

Personel Genel Müdürlüğü'ne Cahit Cihad Sarı

Ayrıca Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Murat Tuzcu, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Murat Gülaç ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na Metin Yıldırım atandı.