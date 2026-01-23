MUBI'ye ceza mı verildi? RTÜK MUBI'ye neden ceza verdi, hangi dizi ceza aldı?

Dijital yayıncılıkta gündem değişiyor. RTÜK'ün yakın takibine giren bir içerik, izleyici ve sektör çevrelerinde merak konusu haline geldi. MUBI gerçekten ceza aldı mı, hangi yapım tartışma yarattı ve bu kararın arkasındaki detaylar neler? İzleyiciler, platformun geleceğini ve alınan yaptırımların dijital yayıncılığa etkilerini yakından izliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUBI'YE CEZA MI VERİLDİ?

Evet, MUBI adlı dijital platform, RTÜK tarafından yayın ihlalleri nedeniyle ceza aldı. Üst Kurul, platformda yayınlanan içeriklerin ihlal oluşturduğunu tespit etti.

MUBI'YE NEDEN CEZA VERİLDİ?

MUBI'ye ceza, "Passages" filmindeki içeriklerden dolayı verildi. Filmin çok sayıda müstehcen sahne içermesi, eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkilerin sıradanlaştırılması, aile kurumunu itibarsızlaştırması ve toplumsal cinsiyet rollerini zedelemesi gerekçe gösterildi. RTÜK, bu durumun özellikle çocuklar ve genç izleyiciler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

MUBI'YE NE CEZASI VERİLDİ?

MUBI'ye, kanunun ilgili maddesi kapsamında idari para cezası uygulandı. Bu ceza, platformun içeriklerinde tespit edilen ihlallere yönelik yaptırımı temsil ediyor.

MUBI HANGİ DİZİDEN DOLAYI CEZA ALDI?

MUBI'ye ceza, platformda yayınlanan "Passages" filmi nedeniyle uygulandı. Filmdeki tartışmalı sahneler ve içerikler, Üst Kurul tarafından incelemeye alınarak yaptırım kararı verildi.