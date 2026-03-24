MSÜ TABAN VE TAVAN PUANLARI 2026: Kadın/Erkek MSÜ Hava, Deniz, Kara Harp Okulu taban puanları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları için her yıl heyecanla beklenen konulardan biri taban ve tavan puanlarıdır. Özellikle 2026 MSÜ tercih süreci yaklaşırken, adaylar "MSÜ 2026 taban/tavan puanları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

MSÜ 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi MSÜ 2026 tercihleri tamamlandıktan sonra, taban ve tavan puanlar adaylarla paylaşılacaktır.

Şu an için adaylar, 2025 yılı MSÜ taban ve tavan puanlarına göre tercihlerini yapabilir. Bu yaklaşım, adayların hangi program ve okullara öncelik vereceklerini planlamalarına yardımcı olur.

Özetle: 2026 MSÜ taban puanlarını öğrenmek için tercih sürecinin tamamlanmasını beklemek gerekiyor.

MSÜ 2025 TABAN PUANLARI

MSÜ 2025 taban puanları, farklı harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları için değişiklik göstermektedir. İşte detaylı puanlar:

HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

Hava Harp Okulu: 340,29930 – 363,38460

Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik): 287,91733 – 355,60884

Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık): 288,10294 – 362,43486

Kara Harp Okulu (Sözel): 325,52641

Bu puanlar, adayların MSÜ 2025 tercihlerini yaparken kullandıkları en güncel referans niteliğindedir.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI

Astsubay meslek yüksekokulları, farklı alan ve önceliklere göre değişen taban puanlara sahiptir. İşte detaylı puanlar:

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO: 252,16987 – 327,91907

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu:

İlk tercihi Bando olan adaylar: 115,98379 – 302,0242

Tercihleri arasında Bando olan adaylar: 222,68338

Bu puanlar, adayların doğru tercihleri yapabilmesi için yol gösterici niteliktedir.

MSÜ TABAN VE TAVAN PUANLARI 2026

2026 yılı MSÜ taban ve tavan puanları, tercih süreci tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Adaylar, bu puanları beklerken 2025 taban ve tavan puanlarını göz önünde bulundurabilir.

MSÜ 2026 taban ve tavan puanları, adayların tercihlerini stratejik şekilde yapmalarına yardımcı olacak ve hangi okulların daha ulaşılabilir olduğunu gösterecektir.