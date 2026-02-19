MSÜ SINAV YERİ SORGULAMA 2026: MSÜ sınav yerleri açıklandı! MSÜ sınav giriş belgeleri nereden, nasıl alınır?

2026 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına hazırlanan adaylar için en kritik bilgilerden biri sınav yerleri ve giriş belgeleridir. MSÜ sınavı, adayların akademik ve fiziksel yeterliliklerini ölçen önemli bir aşamadır. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026-MSÜ sınavı 1 Mart Pazar günü yapılacak olup, sınav yerleri açıklandı.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

MSÜ sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından sınavdan önce yayımlanan en önemli dokümanlardan biridir. Sınav giriş belgesi adayın T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapabileceği elektronik ortamda sunulmaktadır.

2026-MSÜ sınavı için giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce yani 20-24 Şubat 2026 arasında yayınlanması öngörülmektedir. Belgeler yayınlandığı anda adaylar, belgelerini bilgisayar veya mobil cihazlarından kolaylıkla görüntüleyebilir ve indirebilirler.

Giriş belgesinde adayın sınav yeri, salon numarası ve sınav saati gibi tüm kritik bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle adayların belgenin çıktısını almaları veya dijital olarak saklamaları tavsiye edilmektedir.

MSÜ SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR, SORGULANIR?

MSÜ sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi https://ais.osym.gov.tr internet adresini kullanabilirler. İşlem adımları şu şekildedir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.

T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile sisteme giriş sağlanır.

"Sınav Giriş Belgesi" sekmesi seçilir.

Sınav belgesi indirilebilir veya yazdırılabilir.

Bu sistem sayesinde adaylar, sınav yerlerini kolayca öğrenebilir ve sınav günü için gerekli hazırlıkları önceden yapabilirler. Ayrıca, sistem üzerinden belgeyi kaydetmek ve gerektiğinde tekrar görüntülemek mümkündür.